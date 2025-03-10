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В Грузии потеплеет до 27 градусов – прогноз синоптиков

В Грузии потеплеет до 27 градусов – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Мы, похоже, перескочили весну и попали сразу в лето 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T18:58+0400

2025-03-10T18:58+0400

2025-03-10T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую погоду преимущественно без осадков на территории Грузии в ближайшие дни, а в западной части страны температура воздуха может повыситься до плюс 27 градусов. По данным Национального агентства окружающей среды, 11-13 марта в столице Грузии будет тепло и без осадков. Температура воздуха в Тбилиси днем составит +23...+25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит плюс +24...+ 26 градусов. В низменных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили и Озургети) также будет преимущественно без осадков. Столбик термометра днем поднимется до +22...+27 градусов. Что касается горных районов Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере и Хуло), то 11-13 марта погода также будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков будет и в горных районах Западной Грузии (Местия и Бахмаро), где температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) в ближайшие дни ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха днем повысится до +23...+25 градусов. В основном без осадков будет и в Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета и Дедоплисцкаро). Здесь температура воздуха днем зафиксируется на отметке +20...+23 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети и Пасанаури) будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит плюс +18...+21 градус. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури и Омало) 11-13 марта в основном будет без осадков. Температура воздуха днем повысится до +12...+17 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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