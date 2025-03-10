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Весенние каникулы начались в школах Грузии
Весенние каникулы начались в школах Грузии
Sputnik Грузия
В стране у школьников нет осенних каникул, зато есть зимние, весенние и пасхальные 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T11:51+0400
2025-03-10T11:51+0400
2025-03-10T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В государственных школах Грузии с 10 марта начались весенние каникулы, они продлятся ровно неделю – учеба возобновится в понедельник, 17 марта.Согласно учебному плану, в Грузии у школьников нет осенних каникул, зато есть зимние, весенние и пасхальные. Пасхальные каникулы в этом году – с 18 по 21 апреля включительно.Учебный год в школах закончится 27 мая для учеников первых классов и 20 мая для выпускников. Кроме того, установлены даты и для зимних каникул. Они запланированы на период с 30 декабря по 14 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каникулы в школах, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии
каникулы в школах, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии
Весенние каникулы начались в школах Грузии
11:51 10.03.2025 (обновлено: 13:40 10.03.2025)
В стране у школьников нет осенних каникул, зато есть зимние, весенние и пасхальные
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В государственных школах Грузии с 10 марта начались весенние каникулы, они продлятся ровно неделю – учеба возобновится в понедельник, 17 марта.
Согласно учебному плану, в Грузии у школьников нет осенних каникул, зато есть зимние, весенние и пасхальные. Пасхальные каникулы в этом году – с 18 по 21 апреля включительно.
Учебный год в школах закончится 27 мая для учеников первых классов и 20 мая для выпускников.
Кроме того, установлены даты и для зимних каникул. Они запланированы на период с 30 декабря по 14 января.