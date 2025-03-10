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Зивзивадзе забил свой дебютный гол в немецкой Бундеслиге
Зивзивадзе забил свой дебютный гол в немецкой Бундеслиге
Sputnik Грузия
10 марта Зивзивадзе празднует день рождения – футболисту исполнился 31 год 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T17:57+0400
2025-03-10T17:57+0400
2025-03-10T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинский нападающий "Хайденхайма" Буду Зивзивадзе забил свой дебютный гол в немецкой Бундеслиге и помог своему клубу заработать очко в выездном матче 25-го тура против "Хоффенхайма" (1:1). Примечательно, что 10 марта Зивзивадзе празднует день рождения. Футболисту исполнился 31 год. Зивзивадзе не попал в стартовый состав "Хайденхайма", выйдя на поле лишь после перерыва, на 46 минуте, однако активно участвовал в игре и помог команде заработать важное очко. "Хоффенхайм" вышел вперед благодаря голу Хариса Табаковича. После перерыва "Хайденхайм" восстановил равновесие – грузинский нападающий получил мяч в штрафной, и эффектным ударом сравнял счет. После 25 туров "Хайденхайм" занимает последнее 18 место в немецкой Бундеслиге с 16 очками и ему необходимо набрать максимальное количество очков в оставшихся девяти матчах, чтобы сохранить свое место в чемпионате. Нападающий сборной Грузии в начале января подписал контракт с "Хайденхаймом" до 2029 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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буду зивзивадзе, спорт, новости, грузия, футбол, будни грузинского футбола в европе
буду зивзивадзе, спорт, новости, грузия, футбол, будни грузинского футбола в европе
Зивзивадзе забил свой дебютный гол в немецкой Бундеслиге
10 марта Зивзивадзе празднует день рождения – футболисту исполнился 31 год
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинский нападающий "Хайденхайма" Буду Зивзивадзе забил свой дебютный гол в немецкой Бундеслиге и помог своему клубу заработать очко в выездном матче 25-го тура против "Хоффенхайма" (1:1).
Примечательно, что 10 марта Зивзивадзе празднует день рождения. Футболисту исполнился 31 год.
Зивзивадзе не попал в стартовый состав "Хайденхайма", выйдя на поле лишь после перерыва, на 46 минуте, однако активно участвовал в игре и помог команде заработать важное очко.
"Хоффенхайм" вышел вперед благодаря голу Хариса Табаковича. После перерыва "Хайденхайм" восстановил равновесие – грузинский нападающий получил мяч в штрафной, и эффектным ударом сравнял счет.
После 25 туров "Хайденхайм" занимает последнее 18 место в немецкой Бундеслиге с 16 очками и ему необходимо набрать максимальное количество очков в оставшихся девяти матчах, чтобы сохранить свое место в чемпионате.
Нападающий сборной Грузии в начале января подписал контракт с "Хайденхаймом" до 2029 года.