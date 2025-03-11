https://sputnik-georgia.ru/20250311/desyatki-tysyach-abonentov-ostalis-bez-gaza-v-adzharii-i-gurii-iz-za-avarii-292449310.html

Десятки тысяч абонентов остались без газа в Аджарии и Гурии из-за аварии

Десятки тысяч абонентов остались без газа в Аджарии и Гурии из-за аварии

Sputnik Грузия

Причины аварии на центральном газопроводе пока не известны 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T13:40+0400

2025-03-11T13:40+0400

2025-03-11T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Более ста тысяч абонентов в Батуми, Кобулети, Хелвачаури и части районов Гурии остались без газа из-за аварии на центральном газопроводе, сообщило "Аджарское телевидение". По информации SOCAR Georgia Gas, авария произошла у села Цецхлаури (Аджария) утром во вторник. На месте работают технические группы газораспределительной компании. Подача газа возобновится поэтапно с утра 12 марта. Причины аварии на центральном газопроводе не уточняются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, аджария, гурия, аджарское телевидение, socar georgia gas, батуми