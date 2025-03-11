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Десятки тысяч абонентов остались без газа в Аджарии и Гурии из-за аварии
Десятки тысяч абонентов остались без газа в Аджарии и Гурии из-за аварии
Sputnik Грузия
Причины аварии на центральном газопроводе пока не известны 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T13:40+0400
2025-03-11T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Более ста тысяч абонентов в Батуми, Кобулети, Хелвачаури и части районов Гурии остались без газа из-за аварии на центральном газопроводе, сообщило "Аджарское телевидение". По информации SOCAR Georgia Gas, авария произошла у села Цецхлаури (Аджария) утром во вторник. На месте работают технические группы газораспределительной компании. Подача газа возобновится поэтапно с утра 12 марта. Причины аварии на центральном газопроводе не уточняются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, гурия, аджарское телевидение, socar georgia gas, батуми
Десятки тысяч абонентов остались без газа в Аджарии и Гурии из-за аварии
Причины аварии на центральном газопроводе пока не известны
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Более ста тысяч абонентов в Батуми, Кобулети, Хелвачаури и части районов Гурии остались без газа из-за аварии на центральном газопроводе, сообщило "Аджарское телевидение".
По информации SOCAR Georgia Gas, авария произошла у села Цецхлаури (Аджария) утром во вторник. На месте работают технические группы газораспределительной компании. Подача газа возобновится поэтапно с утра 12 марта.
"Для полного восстановления подачи газа нам понадобится три дня", – заявил директор SOCAR Georgia Gas Ajara Вахтанг Беришвили.
Причины аварии на центральном газопроводе не уточняются.