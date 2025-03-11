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https://sputnik-georgia.ru/20250311/empire-of-the-sun-vystupit-s-kontsertom-na-chernomorskom-poberezhe-gruzii-292449450.html
Empire of the Sun выступит с концертом на черноморском побережье Грузии
Empire of the Sun выступит с концертом на черноморском побережье Грузии
Sputnik Грузия
Продажа билетов на концерт Empire of the Sun начнется 14 марта 11.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Австралийская электропоп-группа Empire of the Sun 27 августа выступит перед грузинскими слушателями в концертном зале Black Sea Arena (курортный поселок Шекветили в Гурии). Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. "Мы очень рады, что первая встреча группы с грузинскими слушателями состоится 27 августа на Front Stage (сцена на территории Black Sea Arena)", – сообщили организаторы. Продажа билетов начнется 14 марта в 10:00 на платформе TKT.ge/EOTS. При этом, как сообщили организаторы, при наличии карты Starring Card билеты можно будет купить за день раньше – 13 марта в 09:00. Empire of the Sun является хедлайнером таких крупных фестивалей, как Glastonbury, Coachella и Lollapalooza. Дуэт, образованный Люком Стилом и Ником Литтлмором, впервые появился в 2008 году с дебютным альбомом "Walking on a Dream" и сразу же покорил сердца слушателей. Композиции "Walking on a Dream" и "We Are the People" были лишь началом их успеха. Благодаря театрализованным постановкам и интересному сочетанию различных музыкальных жанров Empire of the Sun остается актуальной и по сей день. Участники группы в разное время также участвовали в таких успешных проектах, как Pnau и The Sleepy Jackson. После трех успешных альбомов Empire of the Sun вернулись в прошлом году с новым студийным альбомом Ask That God и отправились в мировое турне. Главная цель кампании Starring Georgia, запущенной в 2023 году на тот момент премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. В рамках первого сезона кампании Грузия уже принимала таких известных мировых звезд, как Imagine Dragons, Бруно Марс, The Killers, Дэмиан Лазарус и All Day I Dream. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, шекветили, ираклий гарибашвили, black sea arena, гурия
грузия, культура, новости, шекветили, ираклий гарибашвили, black sea arena, гурия

Empire of the Sun выступит с концертом на черноморском побережье Грузии

22:45 11.03.2025
© photo: Sputnik / StringerКонцертный зал и культурно-развлекательный комплекс Black Sea Arena
Концертный зал и культурно-развлекательный комплекс Black Sea Arena - Sputnik Грузия, 1920, 11.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Продажа билетов на концерт Empire of the Sun начнется 14 марта
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Австралийская электропоп-группа Empire of the Sun 27 августа выступит перед грузинскими слушателями в концертном зале Black Sea Arena (курортный поселок Шекветили в Гурии).
Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia.
"Мы очень рады, что первая встреча группы с грузинскими слушателями состоится 27 августа на Front Stage (сцена на территории Black Sea Arena)", – сообщили организаторы.
Продажа билетов начнется 14 марта в 10:00 на платформе TKT.ge/EOTS. При этом, как сообщили организаторы, при наличии карты Starring Card билеты можно будет купить за день раньше – 13 марта в 09:00.
Empire of the Sun является хедлайнером таких крупных фестивалей, как Glastonbury, Coachella и Lollapalooza.
Дуэт, образованный Люком Стилом и Ником Литтлмором, впервые появился в 2008 году с дебютным альбомом "Walking on a Dream" и сразу же покорил сердца слушателей.
Композиции "Walking on a Dream" и "We Are the People" были лишь началом их успеха. Благодаря театрализованным постановкам и интересному сочетанию различных музыкальных жанров Empire of the Sun остается актуальной и по сей день.
Участники группы в разное время также участвовали в таких успешных проектах, как Pnau и The Sleepy Jackson. После трех успешных альбомов Empire of the Sun вернулись в прошлом году с новым студийным альбомом Ask That God и отправились в мировое турне.
Главная цель кампании Starring Georgia, запущенной в 2023 году на тот момент премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.
В рамках первого сезона кампании Грузия уже принимала таких известных мировых звезд, как Imagine Dragons, Бруно Марс, The Killers, Дэмиан Лазарус и All Day I Dream.
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