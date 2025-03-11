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Гандболисты мужской сборной Грузии награждены орденами и медалями Чести

Гандболисты мужской сборной Грузии награждены орденами и медалями Чести

Sputnik Грузия

Президент и премьер-министр Грузии отметили всех причастных к историческому отбору на чемпионат Европы 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T21:50+0400

2025-03-11T21:50+0400

2025-03-11T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Члены национальной мужской сборной Грузии по гандболу, тренеры команды, сотрудники и руководители Национальной федерации были награждены орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы в Германии 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации главы правительства. Решение о награждении совместно приняли президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Церемония награждения состоялась в президентской резиденции на улице Атонели в Тбилиси. Он также отметил, что грузинский гандбол имеет очень давние традиции. По словам премьера, одним из приоритетов правительства является содействие развитию спортивной инфраструктуры. Кобахидзе подытожил, что правительство уже анонсировало проект стоимостью 2 миллиарда долларов, в рамках которого будет создана совершенно новая инфраструктура. В январе 2024 года национальная сборная Грузии по гандболу одержала первую историческую победу на своем дебютном чемпионате Европы в Германии, обыграв команду Боснии и Герцеговины со счетом 22:19. Несмотря на победу, грузинской команде не удалось выйти из группы: 11 января в равной борьбе Грузия уступила команде Голландии (29:34), а 13 января – действующему чемпиону Европы, сборной Швеции (26:42), которая заняла первое место в группе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, босния и герцеговина, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, награждение