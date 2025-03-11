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Курс лари на вторник – 2,7766 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,7766 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 2,7766 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, сша, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, лари, рубль
грузия, экономика, новости, сша, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, лари, рубль
Курс лари на вторник – 2,7766 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 2,7766 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару.