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https://sputnik-georgia.ru/20250311/kurs-lari-na-vtornik--27766-gel1-292442475.html
Курс лари на вторник – 2,7766 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,7766 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 2,7766 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, сша, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, лари, рубль
грузия, экономика, новости, сша, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, лари, рубль

Курс лари на вторник – 2,7766 GEL/$1

09:48 11.03.2025
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 11.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 2,7766 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0010 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 11 марта
Кросс-курс основных валют на 11 марта - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Кросс-курс основных валют на 11 марта
© Sputnik
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