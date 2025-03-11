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Легендарный Роналдиньо сыграет против ветеранов сборной Грузии по футболу

Легендарный Роналдиньо сыграет против ветеранов сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Матч легенд "Барселоны" и сборной Грузии по футболу соберет выдающихся футболистов прошлого, а вишенкой станет участие гениального Роналдиньо 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T18:51+0400

2025-03-11T18:51+0400

2025-03-11T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Легендарный экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" Роналдиньо посетит Тбилиси, где 16 мая примет участие в матче ветеранов сборной Грузии в рамках проекта The Legend Series, сообщили организаторы матча Sports Orient.Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана". Билеты на матч между легендами сборной Грузии и "Барселоны" уже поступили в продажу. Их стоимость от 20 до 120 лари. Билеты на встречу можно приобрести на портале tkt.ge. Встреча пройдет в Тбилиси на "Динамо Арене". Полный состав команд-ветеранов пока неизвестен. В составе грузинской сборной в матчах против "Интера" и "Милана" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды по количеству проведенных за сборную матчей Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.Роналдиньо считается одним из величайших футболистов всех времен. За свою карьеру он выиграл два титула испанской Ла Лиги в составе "Барселоны", чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Кубок Америки и получил золотую медаль чемпиона мира. Он также стал обладателем "Золотого мяча" в 2005 году.Талант футболиста проявился еще в детстве. Когда ему было 13 лет, Роналдиньо забил 23 гола в одной игре.Примечательно, что десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, бразилия, батуми, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена