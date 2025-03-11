https://sputnik-georgia.ru/20250311/legendarnyy-ronaldino-sygraet-protiv-veteranov-sbornoy-gruzii-po-futbolu-292453408.html
Легендарный Роналдиньо сыграет против ветеранов сборной Грузии по футболу
Легендарный Роналдиньо сыграет против ветеранов сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Матч легенд "Барселоны" и сборной Грузии по футболу соберет выдающихся футболистов прошлого, а вишенкой станет участие гениального Роналдиньо 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T18:51+0400
2025-03-11T18:51+0400
2025-03-11T18:51+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
бразилия
батуми
шота арвеладзе
каха каладзе
леван кобиашвили
динамо арена
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23322/13/233221324_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4e10b5b3e6f9f9ee996d335dfa0da9bc.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Легендарный экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" Роналдиньо посетит Тбилиси, где 16 мая примет участие в матче ветеранов сборной Грузии в рамках проекта The Legend Series, сообщили организаторы матча Sports Orient.Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана". Билеты на матч между легендами сборной Грузии и "Барселоны" уже поступили в продажу. Их стоимость от 20 до 120 лари. Билеты на встречу можно приобрести на портале tkt.ge. Встреча пройдет в Тбилиси на "Динамо Арене". Полный состав команд-ветеранов пока неизвестен. В составе грузинской сборной в матчах против "Интера" и "Милана" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды по количеству проведенных за сборную матчей Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.Роналдиньо считается одним из величайших футболистов всех времен. За свою карьеру он выиграл два титула испанской Ла Лиги в составе "Барселоны", чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Кубок Америки и получил золотую медаль чемпиона мира. Он также стал обладателем "Золотого мяча" в 2005 году.Талант футболиста проявился еще в детстве. Когда ему было 13 лет, Роналдиньо забил 23 гола в одной игре.Примечательно, что десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
бразилия
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23322/13/233221324_265:0:1957:1269_1920x0_80_0_0_3948038f17d2eb384734cbc8c3b55d89.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, бразилия, батуми, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена
спорт, грузия, новости, тбилиси, бразилия, батуми, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена
Легендарный Роналдиньо сыграет против ветеранов сборной Грузии по футболу
Матч легенд "Барселоны" и сборной Грузии по футболу соберет выдающихся футболистов прошлого, а вишенкой станет участие гениального Роналдиньо
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Легендарный экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" Роналдиньо посетит Тбилиси, где 16 мая примет участие в матче ветеранов сборной Грузии в рамках проекта The Legend Series, сообщили организаторы матча Sports Orient.
Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана".
"Чемпион мира 2002 года и один из лучших футболистов всех времен впервые сыграет в Грузии", – говорится в сообщении организаторов.
Билеты на матч между легендами сборной Грузии и "Барселоны" уже поступили в продажу. Их стоимость от 20 до 120 лари. Билеты на встречу можно приобрести на портале tkt.ge
. Встреча пройдет в Тбилиси на "Динамо Арене".
Полный состав команд-ветеранов пока неизвестен. В составе грузинской сборной в матчах против "Интера" и "Милана" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды по количеству проведенных за сборную матчей Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.
Роналдиньо считается одним из величайших футболистов всех времен. За свою карьеру он выиграл два титула испанской Ла Лиги в составе "Барселоны", чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Кубок Америки и получил золотую медаль чемпиона мира. Он также стал обладателем "Золотого мяча" в 2005 году.
Талант футболиста проявился еще в детстве. Когда ему было 13 лет, Роналдиньо забил 23 гола в одной игре.
Примечательно, что десять лет назад финал Суперкубка Европы состоялся на "Динамо Арене" в Тбилиси, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 5:4.