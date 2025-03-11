https://sputnik-georgia.ru/20250311/operativnoe-prostranstvo-vs-rossii-posle-osvobozhdeniya-sudzhi-292445535.html

Оперативное пространство ВС России после освобождения Суджи

Оперативное пространство ВС России после освобождения Суджи

Sputnik Грузия

Плацдарм ВСУ превратился в огромное кладбище натовской боевой техники и украинских "киборгов" из войск специального назначения, и это лишь начало операции... 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T12:00+0400

2025-03-11T12:00+0400

2025-03-11T12:00+0400

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Российские войска завершают разгром группировки противника в приграничных районах Курской области, с выходом на просторы Сумской области.В ходе наступления в Курской области группировка войск "Север" 9 марта освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица, днем ранее – вернули под контроль села Лебедевка, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина. Всего за время контртеррористической операции российская армия вернула под контроль 32 населенных пункта в курском приграничье, здесь перерезаны все логистические линии противника.Вся группировка противника – более 12 тыс. военнослужащих – находится в оперативном окружении, фактически отрезана от резервов (на территории Сумской области), простреливается со всех направлений и в ближайшие дни может оказаться в "котле" с закрытой крышкой.За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 66 270 военнослужащих, 389 танков, 576 БМП и БТР, более 590 артиллерийских орудий и РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ. Чтобы не попасть в эту статистику, некоторые подразделения противника уже ведут переговоры о сдаче в плен и спасении раненых.Российские штурмовики в зоне КТО демонстрируют блестящую тактику: 8 марта более сотни военнослужащих совершили прорыв в тыл противника по трубе газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" диаметром 1,4 метра. Преодолев под землей сложнейшие 15 километров – с вооружением, боеприпасами, кислородными баллонами – российские бойцы внезапным ударом опрокинули противника и полностью освободили промзону в городе Суджа. Дерзость "атаки из ниоткуда" вызвала панику в рядах украинских военнослужащих.Под ударами российских штурмовиков, авиации, артиллерии и РСЗО противник отступает из города в направлении села Заолешенка к пограничному пункту пропуска. Курская наступательная операция группировки войск "Север" с высокой вероятностью получит продолжение на территории Сумской области, где вчера освобожден еще один населенный пункт – Новенькое.Дело – трубаПотеря Суджи означает полный провал курской "стратегии" главного киевского лицедея и его натовских советников. Панические настроения нарастают на фронте и в глубоком оперативном тылу ВСУ-НАТО.На Украине всерьез опасаются, что российские войска скрытно дойдут по трубам до самого Ужгорода в Закарпатье (кстати, там находится интересный аэродром: ВПП – в 70 метрах от границы Евросоюза). Напомню, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Западные аналитики призывают "демилитаризовать", то есть буквально подорвать все идущие в ЕС с востока трубопроводы, ведь по ним могут пройти российские войска.Между тем подразделения ВС России взяли в клещи силы противника в Казачьей Локне и в районе Суджанского аэродрома. Группировку противника режут и уничтожают по частям.Окруженные в районе Малой Локни украинские военнослужащие напрасно надеются на деблокирующий удар резервных бригад ВСУ. Украинский генштаб гонит в направлении Суджи все возможные резервы, несмотря на огромные потери живой силы и боевой техники на марше – еще на территории Сумской области. Российское наступление необратимо.Только за минувшую неделю очищено 170 кв. км, а всего освобождены три четверти оккупированной территории. В Киеве уже не мечтают об обмене курского приграничья на что-то в ходе переговоров с Россией. Всем, кроме Зеленского, ясно: настало время вывода недобитых бригад ВСУ в Сумскую область, однако выйти из "огневого мешка" практически невозможно.Темп наступления ВС России в Курской области нарастает, и в Кремле сегодня подчеркнули, что для разгрома противника "войска делают все возможное".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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дмитрий медведев, украина, киев, аналитика, в мире, россия