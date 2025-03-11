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Отчислили или нет протестующих студентов театрального в Тбилиси – ответ вуза

Отчислили или нет протестующих студентов театрального в Тбилиси – ответ вуза

Sputnik Грузия

Студентам театрального университета может грозить отчисление за нарушение этических норм, решение за ректором 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T19:50+0400

2025-03-11T19:50+0400

2025-03-11T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Ректор Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели пока не издавал распоряжения о лишении участвующих в акциях протеста в Тбилиси статуса студента, говорится в заявлении вуза.Руководство университета 10 марта разослало части студентов, участвующим в антиправительственных акциях, смс-сообщения с предупреждением об аннулировании статуса. Это решение было принято комиссией по этике из-за несанкционированного администрацией "захвата" территории фойе здания университета в целях забастовки. Недовольные решением комиссии, часть протестующих и студентов устроили новую акцию протеста у стен университета, а также провели ночь у здания парламента. Студенты требуют встречи с ректором. Как отметили в администрации вуза, студенты имеют право обжаловать решение этической комиссии и обратиться с письменным заявлением к ректору в течение трех рабочих дней. В свою очередь, у ректора есть один месяц на рассмотрение дела каждого студента и принятие окончательного решения. Часть студентов Театрального университета, которых могут отчислить из учебного заведения, занимали фойе вуза более 80 дней. По словам молодых людей, 9 марта их вынудили представители полиции покинуть здание, пригрозив задержанием. А также оштрафовали каждого протестующего на 5 тысяч лари. В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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