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Отношения США и России интенсивно развиваются - представитель МИД РФ

Отношения США и России интенсивно развиваются - представитель МИД РФ

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД РФ Захарова указала на подъем межгосударственных отношений и переменчивость ситуации на земле 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T11:32+0400

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мария захарова

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, сообщает РИА Новости. Ранее, со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, сша, москва, мария захарова, дональд трамп