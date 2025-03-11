https://sputnik-georgia.ru/20250311/otnosheniya-ssha-i-rossii-intensivno-razvivayutsya---predstavitel-mid-rf-292447594.html
Отношения США и России интенсивно развиваются - представитель МИД РФ
Отношения США и России интенсивно развиваются - представитель МИД РФ
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Захарова указала на подъем межгосударственных отношений и переменчивость ситуации на земле 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T11:32+0400
2025-03-11T11:32+0400
2025-03-11T11:32+0400
россия
политика
сша
москва
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282229379_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_8a496b3993ab56a5495217268cb40cea.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, сообщает РИА Новости. Ранее, со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0d/282229379_377:269:2747:2047_1920x0_80_0_0_323ef3adef86f073c74ed0d6edb4ffd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, сша, москва, мария захарова, дональд трамп
россия, политика, сша, москва, мария захарова, дональд трамп
Отношения США и России интенсивно развиваются - представитель МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Захарова указала на подъем межгосударственных отношений и переменчивость ситуации на земле
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, сообщает РИА Новости
.
"Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно", - сказала она, добавив, что "будем держать вас в курсе по мере развития событий".
Ранее, со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.