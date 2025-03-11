https://sputnik-georgia.ru/20250311/porazhenie-oppozitsii-na-mestnykh-vyborakh-neizbezhno--mer-tbilisi-292452590.html

Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси

Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Мэр Тбилиси не готов гадать об участии оппозиции на местных выборах, но уверен, что правящая партия нанесет оппонентам очередное поражение 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T17:55+0400

2025-03-11T17:55+0400

2025-03-11T17:55+0400

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грузия

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каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Оппозиция обречена на поражение на выборах в органы местного самоуправления и не имеет шансов на победу ни в одном районе или городе, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам.Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию" 5 марта заявили, что не будут участвовать на выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать, это "Гирчи". По его словам, именно поэтому у оппонентов власти нет желания вступать в проигрышную борьбу. Как отметил Генсек "Грузинской мечты", правящая команда уже начала подготовку к выборам и делает все возможное, чтобы достойно себя представить. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия