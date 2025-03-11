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Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси
Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси
Sputnik Грузия
Мэр Тбилиси не готов гадать об участии оппозиции на местных выборах, но уверен, что правящая партия нанесет оппонентам очередное поражение 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T17:55+0400
2025-03-11T17:55+0400
2025-03-11T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Оппозиция обречена на поражение на выборах в органы местного самоуправления и не имеет шансов на победу ни в одном районе или городе, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам.Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию" 5 марта заявили, что не будут участвовать на выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать, это "Гирчи". По его словам, именно поэтому у оппонентов власти нет желания вступать в проигрышную борьбу. Как отметил Генсек "Грузинской мечты", правящая команда уже начала подготовку к выборам и делает все возможное, чтобы достойно себя представить. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси
Мэр Тбилиси не готов гадать об участии оппозиции на местных выборах, но уверен, что правящая партия нанесет оппонентам очередное поражение
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Оппозиция обречена на поражение на выборах в органы местного самоуправления и не имеет шансов на победу ни в одном районе или городе, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам.
Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию" 5 марта заявили, что не будут участвовать на выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать, это "Гирчи".
"Не могу вам сказать, какое решение в конечном итоге примет оппозиция по выборам в органы местного самоуправления. Я понимаю их опасения, потому что они обречены на поражение. У них нет шансов победить ни в одном районе, ни в одном городе, ни на уровне мэра или городского собрания (сакребуло)", – заявил Каладзе.
По его словам, именно поэтому у оппонентов власти нет желания вступать в проигрышную борьбу.
Как отметил Генсек "Грузинской мечты", правящая команда уже начала подготовку к выборам и делает все возможное, чтобы достойно себя представить.
"Самое главное и значимое, что мы никогда не прекращали общение с обществом. Самое главное для нас – это люди, поэтому все проекты реализуются для того, чтобы в городе был комфорт, у молодежи было много возможностей, были парки, места отдыха, спортивные площадки и т. д", – заявил Каладзе.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%.
Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".