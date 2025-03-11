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Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
В стране сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T09:01+0400
2025-03-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 15,6 миллиона тонн грузов в 2024 году, что на 5,8% больше по сравнению с 2023 годом, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 45,7% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 33,6% – наливные грузы, 20,7% – насыпные грузы. Всего в прошлом году в порты и терминалы Грузии зашли 1 683 судна, из которых 38,5% составляют генеральные грузовые суда, 30,1% – наливные, 22,5% – контейнеровозы, а 8,9% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 34% больше специализированных судов, на 15,9% больше генеральных грузовых судов, на 6,7% больше наливных судов, на 14,1% меньше контейнеровозов и на 9,2% меньше судов для перевозки насыпных грузов. Также в 2024 году 18,4% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 16,1% – Панамы, 9,6% – Мальты, 8,7% – Либерии, 5,2% – России, а 42% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров В 2024 году порты обслужили 7,9 тысячи пассажиров, на 2,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 51%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, турция, батуми, поти, сакстат, батумский порт, потийский порт, батумский морской порт
экономика, грузия, новости, турция, батуми, поти, сакстат, батумский порт, потийский порт, батумский морской порт
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
В стране сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 15,6 миллиона тонн грузов в 2024 году, что на 5,8% больше по сравнению с 2023 годом, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат".
По данным
ведомства, 45,7% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 33,6% – наливные грузы, 20,7% – насыпные грузы.
Всего в прошлом году в порты и терминалы Грузии зашли 1 683 судна, из которых 38,5% составляют генеральные грузовые суда, 30,1% – наливные, 22,5% – контейнеровозы, а 8,9% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами.
За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 34% больше специализированных судов, на 15,9% больше генеральных грузовых судов, на 6,7% больше наливных судов, на 14,1% меньше контейнеровозов и на 9,2% меньше судов для перевозки насыпных грузов.
Также в 2024 году 18,4% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 16,1% – Панамы, 9,6% – Мальты, 8,7% – Либерии, 5,2% – России, а 42% распределены между другими странами.
В 2024 году порты обслужили 7,9 тысячи пассажиров, на 2,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 51%.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.