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Украина не может успешно использовать американскую технику без военной помощи

Украина не может успешно использовать американскую технику без военной помощи

Sputnik Грузия

Приостановка военной помощи Киеву Вашингтоном наносит удар по успешному использованию американской техники на фронте 11.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-11T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Приостановка военной помощи США Украине ограничила возможность Вооруженных сил Украины использовать переданную американскую бронетехнику, включая танки Abrams, сообщает РИА Новости. Ранее в Пентагоне сообщили, что с 02:00 мск 4 марта США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. Представитель американского военного ведомства отметил, что это решение касается, в том числе, оружия, которое уже было в пути в Украину.Украина уже столкнулась с нехваткой танков Abrams, а решение Трампа прекратить поставки оружия, в том числе важнейших запчастей, только усугубит проблему. Это значит, что Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные в бою. По словам Рахманина, в значительной степени на американскую бронетехнику, включая танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, полагаются подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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