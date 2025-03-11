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Украина не может успешно использовать американскую технику без военной помощи
Украина не может успешно использовать американскую технику без военной помощи
Sputnik Грузия
Приостановка военной помощи Киеву Вашингтоном наносит удар по успешному использованию американской техники на фронте 11.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-11T11:19+0400
2025-03-11T11:19+0400
2025-03-11T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Приостановка военной помощи США Украине ограничила возможность Вооруженных сил Украины использовать переданную американскую бронетехнику, включая танки Abrams, сообщает РИА Новости. Ранее в Пентагоне сообщили, что с 02:00 мск 4 марта США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. Представитель американского военного ведомства отметил, что это решение касается, в том числе, оружия, которое уже было в пути в Украину.Украина уже столкнулась с нехваткой танков Abrams, а решение Трампа прекратить поставки оружия, в том числе важнейших запчастей, только усугубит проблему. Это значит, что Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные в бою. По словам Рахманина, в значительной степени на американскую бронетехнику, включая танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, полагаются подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей рахманинов, сергей лавров, нато, пентагон, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей рахманинов, сергей лавров, нато, пентагон, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины
Украина не может успешно использовать американскую технику без военной помощи
Приостановка военной помощи Киеву Вашингтоном наносит удар по успешному использованию американской техники на фронте
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Приостановка военной помощи США Украине ограничила возможность Вооруженных сил Украины использовать переданную американскую бронетехнику, включая танки Abrams, сообщает РИА Новости
.
Ранее в Пентагоне сообщили, что с 02:00 мск 4 марта США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. Представитель американского военного ведомства отметил, что это решение касается, в том числе, оружия, которое уже было в пути в Украину.
"Решение президента (США) Дональда Трампа ... прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по имеющемуся у Киеву арсеналу танков Abrams и других боевых машин американского производства", - говорится в сообщении.
Украина уже столкнулась с нехваткой танков Abrams, а решение Трампа прекратить поставки оружия, в том числе важнейших запчастей, только усугубит проблему. Это значит, что Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии или ремонтировать поврежденные в бою.
"Ремонтировать (поврежденную технику - ред.) сложно, поскольку США предоставили очень мало запасных частей. Теперь их вообще не будет ... Это означает, что, хотя у нас есть оборудование, мы не сможем его использовать из-за ограничений по техническому обслуживанию. Речь идет не о новых поставках, а о поддержании существующего оборудования", - заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
По словам Рахманина, в значительной степени на американскую бронетехнику, включая танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, полагаются подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.