https://sputnik-georgia.ru/20250312/bitva-na-enfilde--pszh-khvichi-kvaratskheliya-sygraet-v-14-finala-ligi-chempionov-292463617.html

Битва на Энфилде – "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Битва на Энфилде – "ПСЖ" Хвичи Кварацхелия сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

В матче с "Ливерпулем" Хвича Кварацхелия дважды смог отличиться сам и сделал две потенциальные голевые передачи 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T13:50+0400

2025-03-12T13:50+0400

2025-03-12T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в серии послематчевых пенальти на легендарном стадионе "Энфилд" обыграл "Ливерпуль" и сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. До матча с парижанами ливерпульцы ни разу не проигрывали серии пенальти ни в Кубке европейских чемпионов, ни в Лиге чемпионов, одержав три победы. Основное время встречи завершилось со счетом 0:1, как и первая встреча в Париже. Автором единственного гола в ворота "Ливерпуля" на 12-й минуте стал Усман Дембеле. Судьбу путевки в 1/4 финала могло решить дополнительное время, которое также не смогло выявить победителя. Дело дошло до одиннадцатиметровых. В битве вратарей Доннарумма–Алиссон сильнее оказался итальянец. Джиджи отразил два одиннадцатиметровых и вывел парижан в следующий этап. Итальянец был признан УЕФА лучшим игроком матча. Что касается Кварацхелия, то он отыграл на поле 101 минуту. Дважды смог отличиться сам и сделал две потенциальные голевые передачи. В начале он вывел Брэдли Барколу один на один с вратарем, но тот не сумел переиграть Алиссона и упустил стопроцентный шанс. На 32-й минуте Хвича сделал отличный пас на Дембеле, но и тот не сумел забить. Кварацхелия мог забить сам, но Райан Гравенберх заблокировал удар грузина и спас "Ливерпуль". Во втором тайме "Ливерпуль" имел огромное преимущество, и французы редко атаковали. В один из таких моментов во время навеса в штрафную Кварацхелия спас команду от очевидного гола, отбив мяч, который шел прямо в ворота Доннаруммы. В четвертьфинале парижане встретятся либо с "Астон Виллой", либо с "Брюгге". Счет первого матча 3:1 в пользу англичан. Ответная игра состоится в среду, 12 марта. Игры 1/4 финала пройдут 8-9 и 15-16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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