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Движение на границе Грузии с Россией будет временно ограничено
Движение на границе Грузии с Россией будет временно ограничено
Sputnik Грузия
Ограничения для всех видов автотранспорта будут действовать 13 марта с 10:00 до 17:00 12.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-12T14:53+0400
2025-03-12T14:53+0400
2025-03-12T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Девдоракский автомобильный тоннель, расположенный на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, будет закрыт 13 марта в связи с профилактическими работами, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, ограничения для всех видов автотранспорта будут действовать 13 марта с 10:00 до 17:00 по местному времени. Девдоракский тоннель расположен на 132-135 километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) в районе грузино-российской границы. Масштабное строительство завершилось в сентябре 2018 года. Тоннель, протяженностью два километра с проезжей частью шириной 8,5 метра, был построен на стыке Дарьяльского и Девдоракского ущелий. После завершения строительства передвижение в Дарьяльском ущелье стало более безопасным, что также в свою очередь способствует сохранению транзитной функции страны. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают, что создает большие проблемы людям, путешествующим из России в Грузию, а также тем, кто перевозит грузы. На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
дарьяльское ущелье
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новости, грузия, дарьяльское ущелье, департамент автомобильных дорог
новости, грузия, дарьяльское ущелье, департамент автомобильных дорог
Движение на границе Грузии с Россией будет временно ограничено
Ограничения для всех видов автотранспорта будут действовать 13 марта с 10:00 до 17:00
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Девдоракский автомобильный тоннель, расположенный на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, будет закрыт 13 марта в связи с профилактическими работами, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, ограничения для всех видов автотранспорта будут действовать 13 марта с 10:00 до 17:00 по местному времени.
"Во время закрытия автомобильного тоннеля движение транспорта будет переключено на объездную дорогу Девдоракского тоннеля", – говорится в сообщении.
Девдоракский тоннель расположен на 132-135 километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) в районе грузино-российской границы. Масштабное строительство завершилось в сентябре 2018 года. Тоннель, протяженностью два километра с проезжей частью шириной 8,5 метра, был построен на стыке Дарьяльского и Девдоракского ущелий.
После завершения строительства передвижение в Дарьяльском ущелье стало более безопасным, что также в свою очередь способствует сохранению транзитной функции страны.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают, что создает большие проблемы людям, путешествующим из России в Грузию, а также тем, кто перевозит грузы.
На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.