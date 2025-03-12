https://sputnik-georgia.ru/20250312/eto-nezakonnoe-reshenie--advokat-saakashvili-o-prigovore-suda-292466135.html

Это незаконное решение – адвокат Саакашвили о приговоре суда

Это незаконное решение – адвокат Саакашвили о приговоре суда

Sputnik Грузия

По мнению адвоката Басилая, решение политическое, поскольку "Грузинская Мечта" не хочет отпускать Саакашвили на волю 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T15:50+0400

2025-03-12T15:50+0400

2025-03-12T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Решение суда в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является незаконным и политическим, заявил адвокат Бека Басилая.Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в растрате государственных средств в размере 8,8 миллиона лари и приговорил к 9 годам лишения свободы, а бывший начальник госохраны Темур Джанашия получил штраф в размере 300 тысяч лари. Это третий и максимальный срок для экс-президента Грузии и гражданина Украины. Он отметил, что приговор Саакашвили и Джанашия будет обжалован в апелляционном суде. В отношении Джанашия решение обжалует и прокуратура, которая будет требовать замены штрафа на тюремный срок. Дело о пиджаках" Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков. Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме, что и было незаконным. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия. Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, лондон, украина, михаил саакашвили, гиги угулава, тбилисский городской суд