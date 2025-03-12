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https://sputnik-georgia.ru/20250312/eto-nezakonnoe-reshenie--advokat-saakashvili-o-prigovore-suda-292466135.html
Это незаконное решение – адвокат Саакашвили о приговоре суда
Это незаконное решение – адвокат Саакашвили о приговоре суда
Sputnik Грузия
По мнению адвоката Басилая, решение политическое, поскольку "Грузинская Мечта" не хочет отпускать Саакашвили на волю 12.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-12T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Решение суда в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является незаконным и политическим, заявил адвокат Бека Басилая.Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в растрате государственных средств в размере 8,8 миллиона лари и приговорил к 9 годам лишения свободы, а бывший начальник госохраны Темур Джанашия получил штраф в размере 300 тысяч лари. Это третий и максимальный срок для экс-президента Грузии и гражданина Украины. Он отметил, что приговор Саакашвили и Джанашия будет обжалован в апелляционном суде. В отношении Джанашия решение обжалует и прокуратура, которая будет требовать замены штрафа на тюремный срок. Дело о пиджаках" Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков. Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме, что и было незаконным. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия. Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, лондон, украина, михаил саакашвили, гиги угулава, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, тбилиси, лондон, украина, михаил саакашвили, гиги угулава, тбилисский городской суд

Это незаконное решение – адвокат Саакашвили о приговоре суда

15:50 12.03.2025
Адвокат Бека Басилая
Адвокат Бека Басилая - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2025
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По мнению адвоката Басилая, решение политическое, поскольку "Грузинская Мечта" не хочет отпускать Саакашвили на волю
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Решение суда в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является незаконным и политическим, заявил адвокат Бека Басилая.
Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в растрате государственных средств в размере 8,8 миллиона лари и приговорил к 9 годам лишения свободы, а бывший начальник госохраны Темур Джанашия получил штраф в размере 300 тысяч лари. Это третий и максимальный срок для экс-президента Грузии и гражданина Украины.

"Послание "Грузинской мечты" заключается в том, что пока они находятся у власти, Михаил Саакашвили не должен видеть дневного света и должен находиться в политическом плену. Сегодня мы это услышали. Это не политическая оценка, потому что когда мы слушаем суд и его аргументы о том, почему было принято это решение, суд говорит максимум о 10% дел, а по 90% дел мы не услышали объяснений", – сказал Басилая.

Он отметил, что приговор Саакашвили и Джанашия будет обжалован в апелляционном суде. В отношении Джанашия решение обжалует и прокуратура, которая будет требовать замены штрафа на тюремный срок.

Дело о пиджаках"

Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме, что и было незаконным.
До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала – 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и Батуми для Мариам Саджая (депутат) – 6 тысяч 342 лари (около $3,6 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах Аланы Гаглоевой (бывшая сотрудница администрации президента) – 6 тысяч 401 лари (около $3,7);
Покупка билетов для родителей Веры Кобалия (экс-министр экономики) и ее сестры Нины Кобалия – 38 тысяч 247 лари (около $22,1 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс);
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
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