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Интересы РФ и США будут всегда в противоречии – глава МИД РФ

Интересы РФ и США будут всегда в противоречии – глава МИД РФ

Sputnik Грузия

По мнению Лаврова, несмотря на потепление в отношениях США и России, страны будут иметь противоположные национальные интересы 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, сообщает РИА Новости.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. По словам Сергея Лаврова, в ходе первой за длительный период очной встречи стороны достигли договоренности о создании условий для полного восстановления двустороннего сотрудничества и его расширения в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон согласились устранить препятствия в работе посольств и других дипломатических учреждений, а также сформировать рабочие группы высокого уровня для скорейшего урегулирования кризиса на Украине. Министр также отметил, что после переговоров США получили более ясное понимание позиции России.По словам главы МИД, когда интересы все же совпадают, стороны должны делать все, чтобы эти "схожести" развивать, воплощая их на практике, в том числе через экономические или инфраструктурные проекты. Лавров напомнил об еще одном "послании" переговоров с США в Эр-Рияде: когда интересы не совпадают, страны должны сделать все, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с РФ логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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