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Курс лари на среду – 2,7894 GEL/$1
Курс лари на среду – 2,7894 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0128 лари по отношению к доллару. 12.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-12T09:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,7894 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0128 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, сша, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, рубль, курс доллара, доллары
грузия, экономика, новости, сша, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, рубль, курс доллара, доллары
Курс лари на среду – 2,7894 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0128 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 2,7894 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0128 лари по отношению к доллару.