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Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы "Учись и трудоустройся"
Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы "Учись и трудоустройся"
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси продолжает проект по профессиональной переподготовке кадров по разным специальностям 12.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся", срок подачи заявок – до 31 марта, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. Желающие должны зарегистрироваться на платформе dasakmdi.ge. Обучение оплачивают муниципальные власти. По словам градоначальника, программа предусматривает организацию краткосрочных профессиональных курсов, профессиональную подготовку/переподготовку зарегистрированных в Тбилиси граждан по востребованным на рынке труда специальностям, а также содействие их трудоустройству в сотрудничестве с частным сектором. По заявлению Каладзе, в рамках программы можно пройти подготовку/переподготовку по более чем 70 специальностям в сфере строительства, инженерии, информационных технологий, питания, туризма, сервиса, дизайна, транспорта, ветеринарии, финансов. Кроме того, в этом году будет добавлено 10 новых программ, среди которых курс по дизайну бренда, дизайну интерьера, основам кибербезопасности, управлению человеческими ресурсами, управлению и анализу ИТ-проектов, керамике, устранению неполадок компьютерного оборудования и программного обеспечения. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет два месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы "Учись и трудоустройся"
Мэрия Тбилиси продолжает проект по профессиональной переподготовке кадров по разным специальностям
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся", срок подачи заявок – до 31 марта, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. Желающие должны зарегистрироваться на платформе dasakmdi.ge
. Обучение оплачивают муниципальные власти.
"Мы активно общаемся с предприятиями, в результате чего знаем все сферы и направления, где наблюдается нехватка профессиональных кадров. Поэтому мы запустили очень хорошую программу "Учись и трудоустройся", которая поддерживает всех тех, кто желает и дальше повышать свой профессионализм", – заявил Каладзе.
По словам градоначальника, программа предусматривает организацию краткосрочных профессиональных курсов, профессиональную подготовку/переподготовку зарегистрированных в Тбилиси граждан по востребованным на рынке труда специальностям, а также содействие их трудоустройству в сотрудничестве с частным сектором.
"За последние годы мы поддержали и провели переподготовку около 10 тысяч граждан. Уровень занятости у нас составляет 70%. Это довольно высокий показатель, но нам еще есть куда расти", – заявил Каладзе.
По заявлению Каладзе, в рамках программы можно пройти подготовку/переподготовку по более чем 70 специальностям в сфере строительства, инженерии, информационных технологий, питания, туризма, сервиса, дизайна, транспорта, ветеринарии, финансов.
Кроме того, в этом году будет добавлено 10 новых программ, среди которых курс по дизайну бренда, дизайну интерьера, основам кибербезопасности, управлению человеческими ресурсами, управлению и анализу ИТ-проектов, керамике, устранению неполадок компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет два месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.