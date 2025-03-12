https://sputnik-georgia.ru/20250312/meriya-tbilisi-zapuskaet-novyy-etap-programmy-uchis-i-trudoustroysya-292466503.html

Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы "Учись и трудоустройся"

Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы "Учись и трудоустройся"

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси продолжает проект по профессиональной переподготовке кадров по разным специальностям 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает новый этап программы профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся", срок подачи заявок – до 31 марта, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. Желающие должны зарегистрироваться на платформе dasakmdi.ge. Обучение оплачивают муниципальные власти. По словам градоначальника, программа предусматривает организацию краткосрочных профессиональных курсов, профессиональную подготовку/переподготовку зарегистрированных в Тбилиси граждан по востребованным на рынке труда специальностям, а также содействие их трудоустройству в сотрудничестве с частным сектором. По заявлению Каладзе, в рамках программы можно пройти подготовку/переподготовку по более чем 70 специальностям в сфере строительства, инженерии, информационных технологий, питания, туризма, сервиса, дизайна, транспорта, ветеринарии, финансов. Кроме того, в этом году будет добавлено 10 новых программ, среди которых курс по дизайну бренда, дизайну интерьера, основам кибербезопасности, управлению человеческими ресурсами, управлению и анализу ИТ-проектов, керамике, устранению неполадок компьютерного оборудования и программного обеспечения. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет два месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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