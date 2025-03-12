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С Метехского моста в Тбилиси в третий раз в Куру упал автомобиль – видео

С Метехского моста в Тбилиси в третий раз в Куру упал автомобиль – видео

Sputnik Грузия

Третье происшествие за год и второе за неделю – в реку Кура с Метехского моста снова упал автомобиль. Как выяснилось позже, это был седан Honda Accord черного... 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T16:25+0400

2025-03-12T16:25+0400

2025-03-12T16:48+0400

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Водителю удалось спастись – он сам выбрался из машины через окно, затем ему помогли туристы и работники турфирмы на речном катере. Машина затем быстро затонула, течением ее унесло дальше от моста, дальше Метехской церкви, спасателям пришлось потратить четыре часа на поиски машины на дне реки и на ее подъем на поверхность с помощью водолазов. В то же время, в отличие от 4 марта, когда падение автомобиля Ford в реку закончилось гибелью водителя, полиция не стала перекрывать движение вокруг места катастрофы. В прошлый раз ограничение движения по мосту и по набережной привело к огромным пробкам. Многие недоумевают, почему за год это уже третье падение автомобиля в реку с моста именно в этом месте, где движение ограничено 40 км/ч и прямая дорога от площади Европы к площади Вахтанга Горгасали? Какие меры безопасности могут быть приняты, чтобы избежать новой трагедии в будущем?

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