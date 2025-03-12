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Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по "делу о пиджаках"

Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по "делу о пиджаках"

Sputnik Грузия

Михаил Саакашвили сможет выйти на свободу лишь 1 октября 2030 года 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T10:32+0400

2025-03-12T10:32+0400

2025-03-12T12:01+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды. Срок заключения отсчитывается с момента задержания Михаила Саакашвили – с 1 октября 2021 года. Поэтому он сможет выйти на свободу 1 октября 2030 года. При этом против Саакашвили продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы Грузии. Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.Что касается бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия, то суд признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари. Решение по делу огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Сами обвиняемые на судебное заседание не явились. Как отметил судья, пенитенциарная служба представила справку, согласно которой Саакашвили не захотел подключиться к заседанию суда дистанционно и требовал отложить заседание до его выздоровления. Саакашвили и Джанашия считают себя невиновными в предъявленных обвинениях и ранее неоднократно заявляли, что процесс носит политический характер."Дело о пиджаках"Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков. Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия. Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд