Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по "делу о пиджаках"
10:32 12.03.2025 (обновлено: 12:01 12.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerАкция сторонников Михаила Саакашвили у здания правительственной администрации
© photo: Sputnik / Stringer
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Михаил Саакашвили сможет выйти на свободу лишь 1 октября 2030 года
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды.
Срок заключения отсчитывается с момента задержания Михаила Саакашвили – с 1 октября 2021 года. Поэтому он сможет выйти на свободу 1 октября 2030 года. При этом против Саакашвили продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы Грузии.
Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим.
Что касается бывшего руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия, то суд признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.
Решение по делу огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Сами обвиняемые на судебное заседание не явились.
Как отметил судья, пенитенциарная служба представила справку, согласно которой Саакашвили не захотел подключиться к заседанию суда дистанционно и требовал отложить заседание до его выздоровления.
Саакашвили и Джанашия считают себя невиновными в предъявленных обвинениях и ранее неоднократно заявляли, что процесс носит политический характер.
"Дело о пиджаках"
Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно.
Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме.
До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала – 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и Батуми для Мариам Саджая (депутат) – 6 тысяч 342 лари (около $3,6 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах Аланы Гаглоевой (бывшая сотрудница администрации президента) – 6 тысяч 401 лари (около $3,7);
Покупка билетов для родителей Веры Кобалия (экс-министр экономики) и ее сестры Нины Кобалия – 38 тысяч 247 лари (около $22,1 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).