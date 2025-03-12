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Семейное насилие – в Тбилиси задержан инспектор патрульной полиции
Семейное насилие – в Тбилиси задержан инспектор патрульной полиции
Sputnik Грузия
Сотрудник полиции неоднократно оскорблял свою супругу и угрожал ей расправой 12.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала в Тбилиси инспектора патрульной полиции по обвинению в насилии и угрозах убийством в отношении жены, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование установило, что обвиняемый в период совместного проживания неоднократно применял силу и угрозы в адрес своей супруги. Так, 14 января 2024 года в квартире в Тбилиси подозреваемый в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка совершил физическое насилие над своей женой, схватил ее за подбородок, а затем за волосы и угрожал убить.Специальная следственная служба, после обращения потерпевшей, немедленно начала расследование. Были опрошены потерпевшая и свидетели, получена аудиозапись, содержащая угрозу убийством. После получения доказательств, на основании постановления суда, патрульного инспектора задержали. Расследование продолжается по статьям "Насилие" и "Угроза". Обвинения задержанному будут предъявлены в установленные законом сроки. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Семейное насилие – в Тбилиси задержан инспектор патрульной полиции
Сотрудник полиции неоднократно оскорблял свою супругу и угрожал ей расправой
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала в Тбилиси инспектора патрульной полиции по обвинению в насилии и угрозах убийством в отношении жены, сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование установило, что обвиняемый в период совместного проживания неоднократно применял силу и угрозы в адрес своей супруги.
Так, 14 января 2024 года в квартире в Тбилиси подозреваемый в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка совершил физическое насилие над своей женой, схватил ее за подбородок, а затем за волосы и угрожал убить.
Специальная следственная служба, после обращения потерпевшей, немедленно начала расследование. Были опрошены потерпевшая и свидетели, получена аудиозапись, содержащая угрозу убийством.
После получения доказательств, на основании постановления суда, патрульного инспектора задержали. Расследование продолжается по статьям "Насилие" и "Угроза".
Обвинения задержанному будут предъявлены в установленные законом сроки. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.