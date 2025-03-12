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Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк
Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк
Sputnik Грузия
Национальный банк Грузии пока не видит причин для изменения монетарной политики страны 12.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-12T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается ниже целевого показателя в 3 процента. По состоянию на февраль 2025 года, общий уровень цен вырос на 2,4 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,0 процента. Нацбанк отмечает, что умеренный рост инфляции по сравнению с предыдущими месяцами и приближение к целевому показателю обусловлены реализацией рисков на международных рынках и исчерпанием базового эффекта снижения тарифов на электроэнергию. По существующим прогнозам, экономическая активность растет темпами выше ожидаемых. По предварительным данным, экономический рост в январе составил 11,1 процента. Нацбанк отмечает, что на фоне глобальной неопределенности и тарифной политики индекс доллара глобально ослабевает. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 17 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк грузии

Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк

18:50 12.03.2025
© Courtesy of National Bank of GeorgiaИ.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава
И.о главы Нацбанка Грузии Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2025
© Courtesy of National Bank of Georgia
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Национальный банк Грузии пока не видит причин для изменения монетарной политики страны
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"В результате макроэкономического анализа и существующих рисков Комитет монетарной политики посчитал оптимальным осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной – на уровне 8%", – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается ниже целевого показателя в 3 процента.
По состоянию на февраль 2025 года, общий уровень цен вырос на 2,4 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,0 процента.
Нацбанк отмечает, что умеренный рост инфляции по сравнению с предыдущими месяцами и приближение к целевому показателю обусловлены реализацией рисков на международных рынках и исчерпанием базового эффекта снижения тарифов на электроэнергию.

"Следует отметить, что по данным января-февраля 2025 года текущие тенденции в значительной степени соответствуют предположениям базового сценария последнего прогноза Национального банка", – отмечает регулятор.

По существующим прогнозам, экономическая активность растет темпами выше ожидаемых. По предварительным данным, экономический рост в январе составил 11,1 процента.

"На данном этапе, параллельно с сильным спросом, совокупный производственный потенциал экономики также сохраняется на высоком уровне, что частично нейтрализует давление на цены со стороны сильного спроса", – говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что на фоне глобальной неопределенности и тарифной политики индекс доллара глобально ослабевает.

"На фоне этих тенденций укрепившийся обменный курс будет действовать в сторону снижения общей инфляции через инфляцию импортируемых продуктов", – говорится в сообщении.

Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков.
Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 17 мая.
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