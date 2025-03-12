https://sputnik-georgia.ru/20250312/stavka-refinansirovaniya-v-gruzii-ostaetsya-neizmennoy--natsbank-292468054.html

Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк

Ставка рефинансирования в Грузии остается неизменной – Нацбанк

Sputnik Грузия

Национальный банк Грузии пока не видит причин для изменения монетарной политики страны 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T18:50+0400

2025-03-12T18:50+0400

2025-03-12T18:50+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/18/282597809_0:146:1800:1160_1920x0_80_0_0_94fc29d3890b01df0a2a78bc82fc6b23.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается ниже целевого показателя в 3 процента. По состоянию на февраль 2025 года, общий уровень цен вырос на 2,4 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,0 процента. Нацбанк отмечает, что умеренный рост инфляции по сравнению с предыдущими месяцами и приближение к целевому показателю обусловлены реализацией рисков на международных рынках и исчерпанием базового эффекта снижения тарифов на электроэнергию. По существующим прогнозам, экономическая активность растет темпами выше ожидаемых. По предварительным данным, экономический рост в январе составил 11,1 процента. Нацбанк отмечает, что на фоне глобальной неопределенности и тарифной политики индекс доллара глобально ослабевает. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 17 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк грузии