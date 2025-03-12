https://sputnik-georgia.ru/20250312/topuriya-i-dvalishvili-uluchshili-pozitsii-v-obnovlennom-reytinge-ufc-292453814.html

Топурия и Двалишвили улучшили позиции в обновленном рейтинге UFC

Топурия и Двалишвили улучшили позиции в обновленном рейтинге UFC

Sputnik Грузия

Грузинские спортсмены по смешанным единоборствам попали в ТОП-5 рейтинга UFC по версии P4P 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T11:50+0400

2025-03-12T11:50+0400

2025-03-12T11:50+0400

спорт

новости

грузия

тбилиси

сша

германия

илья топурия

мераб двалишвили

ufc

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292283196_0:72:1000:635_1920x0_80_0_0_49f1eb4b07989241e1a794eb13bde65e.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинские бойцы UFC Илья Топурия и Мераб Двалишвили улучшили свои позиции в общем рейтинге организации (P4P) для бойцов всех дивизионов. Оба чемпиона заняли более выгодные места в новом рейтинге. Двалишвили, который занимал пятое место, теперь расположился на четвертом, а Топурия поднялся с четвертого на третье место. Чемпион организации в легком весе Ислам Махачев лидирует в общем рейтинге, а чемпион в тяжелом весе Джон Джонс занимает второе место. В феврале Илья Топурия объявил, что покидает полулегкий вес (65 кг) и продолжит выступать в легком весе (70 кг). Пока неизвестно, будет ли у него запланирован бой с чемпионом этой весовой категории Махачевым.Кто из дзюдоистов сборной Грузии примет участие в турнире Большого шлема в Тбилиси>>Что касается Двалишвили, то, скорее всего, он встретится с Шоном О'Мэлли для второй защиты своего пояса в легчайшем весе (61 кг). Первая пятерка объединенного рейтинга UFC для всех весовых категорий: Мераб Двалишвили, 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе татуировку в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" (с англ. "Машина"). Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию в город Рустави к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе.Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

сша

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, тбилиси, сша, германия, илья топурия, мераб двалишвили, ufc