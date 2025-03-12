https://sputnik-georgia.ru/20250312/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-predlozhil-zapretit-vezd-v-stranu-glave-instituta-makkeyna-292473420.html

Вице-спикер парламента Грузии предложил запретить въезд в страну главе Института Маккейна

Вице-спикер парламента Грузии предложил запретить въезд в страну главе Института Маккейна

Sputnik Грузия

Политик говорит, что не понимает, что имеет в виду Торнтон, называя СМИ и НПО последним бастионом демократии 12.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-12T19:12+0400

2025-03-12T19:12+0400

2025-03-12T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Созар Субари выступил с инициативой о запрете въезда в страну директору программ глобальной демократии американской организации Институт Маккейна Лоре Торнтон из-за ее последних заявлений. Торнтон не раз выступала с резкой критикой в адрес нынешней власти Грузии. В своей авторской статье "Как протестующие могут победить?", опубликованной в конце февраля, Торнтон призвала участников акций перейти на этап всеобщего гражданского неповиновения и забастовок. В одном из интервью Торнтон оценила принятые в первом чтении поправки в закон "О вещании" как нападение на свободные и независимые СМИ. По ее словам, "Грузинская мечта" очень эффективно прибрала к рукам государство, что, по ее мнению, является нелегитимным. При этом, как отметила Торнтон, сейчас последними бастионами демократии остаются СМИ и гражданское общество. "Мне очень интересно, что она подразумевает под этим? Какую страну имеет в виду? Потому что мы видели, что делает новая администрация в США. Они заявили, что НПО – это преступники, которые устраивают революции за счет госбюджета, за счет американских налогоплательщиков, совершают множество преступлений, и их деятельность должна быть расследована. То же самое американская администрация говорит о многих СМИ, действующих в Америке. Такой же стандарт и у нас", – сказал Субари. Торнтон также делилась в соцсети X видео с акций протеста в Тбилиси и писала, что дни "Грузинской мечты" сочтены. Никто не стоит на их стороне, отмечала она. В правящей партии расценили ее заявление, как вмешательство во внутренние дела страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, назвал Торнтон несерьезным человеком. Что касается Института Маккейна, то, по словам премьера, это прямое проявление Deep State ("глубинного государства"). Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам Кобахидзе, эти люди не могут смириться с тем, что не смогли вернуть "коллективное Нацдвижение" к власти. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Между тем миссия НКО Институт Маккейна в середине декабря 2024 года обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими. В отчете сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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единое национальное движение, ираклий кобахидзе, созар субари, тбилиси, сша, новости, политика, грузия