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Курс лари на четверг – 2,7775 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7775 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0119 лари по отношению к доллару 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T09:48+0400
2025-03-13T09:48+0400
2025-03-13T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 марта в размере 2,7775 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0119 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари
грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари
Курс лари на четверг – 2,7775 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0119 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 марта в размере 2,7775 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0119 лари по отношению к доллару.