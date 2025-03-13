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Лондон подрывает мирный процесс между РФ и США – помощник президента РФ
Лондон подрывает мирный процесс между РФ и США – помощник президента РФ
Sputnik Грузия
Николай Патрушев считает, что Великобритания нацелена на подрыв мирного процесса урегулирования конфликта на Украине между США и Россией 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T12:40+0400
2025-03-13T12:40+0400
2025-03-13T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания стремится помешать нормализации российско-американских отношений и переговорам по Украине, в связи с чем Лондон причастен к текущему обострению обстановки в Балтийском регионе, сообщает РИА Новости.Патрушев заявил, что европейские страны НАТО продолжают политику изоляции России в Балтийском регионе, игнорируя возможность восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном. Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки. В этой ситуации британские власти считают своим неотложным приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, лондон, москва, сша, николай патрушев, нато, дональд трамп, украина, великобритания
в мире, россия, лондон, москва, сша, николай патрушев, нато, дональд трамп, украина, великобритания
Лондон подрывает мирный процесс между РФ и США – помощник президента РФ
12:40 13.03.2025 (обновлено: 12:51 13.03.2025)
Николай Патрушев считает, что Великобритания нацелена на подрыв мирного процесса урегулирования конфликта на Украине между США и Россией
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания стремится помешать нормализации российско-американских отношений и переговорам по Украине, в связи с чем Лондон причастен к текущему обострению обстановки в Балтийском регионе, сообщает РИА Новости
.
Патрушев заявил, что европейские страны НАТО продолжают политику изоляции России в Балтийском регионе, игнорируя возможность восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине", – сказал Патрушев.
Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной.
Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки.
В этой ситуации британские власти считают своим неотложным приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа.