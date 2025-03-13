https://sputnik-georgia.ru/20250313/match-sbornykh-gruzii-i-armenii-po-futbolu-pokazhut-na-bolshom-ekrane-v-tsentre-tbilisi-292464654.html
Матч сборных Грузии и Армении по футболу покажут на большом экране в центре Тбилиси
Матч сборных Грузии и Армении по футболу покажут на большом экране в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
На площади Первой Республики будут работать объекты питания и официальный магазин сборной Грузии по футболу 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Футбольные болельщики 20 марта смогут посмотреть прямую трансляцию матча Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Сборная Грузии встретится с Арменией в первом матче плей-офф Лиги наций за сохранение места в дивизионе B 20 марта в Ереване, а 23 марта сыграет ответную встречу в Тбилиси.Кроме того, по словам Кахи Каладзе, на площади Первой Республики будут работать объекты питания и официальный магазин, где можно будет приобрести атрибутику болельщиков национальной сборной Грузии. Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник. Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую. Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, армения, каха каладзе, тбилиси, ереван
грузия, спорт, новости, армения, каха каладзе, тбилиси, ереван
Матч сборных Грузии и Армении по футболу покажут на большом экране в центре Тбилиси
На площади Первой Республики будут работать объекты питания и официальный магазин сборной Грузии по футболу
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Футбольные болельщики 20 марта смогут посмотреть прямую трансляцию матча Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Сборная Грузии встретится с Арменией в первом матче плей-офф Лиги наций за сохранение места в дивизионе B 20 марта в Ереване, а 23 марта сыграет ответную встречу в Тбилиси.
"Приглашаем тех, кто не сможет присутствовать на матче на стадионе, присоединиться к нам 20 марта в 21:00 на площади Первой Республики, где состоится открытый показ матча на большом экране", – заявил Каладзе.
Кроме того, по словам Кахи Каладзе, на площади Первой Республики будут работать объекты питания и официальный магазин, где можно будет приобрести атрибутику болельщиков национальной сборной Грузии.
Сборные Грузии и Армении по футболу встречались между собой трижды. Сборная Грузии выиграла товарищескую встречу в 2011 году. Два других матча состоялись в 2020 году в рамках розыгрыша Лиги наций. Одна встреча завершилась вничью, а во второй сильнее оказался соперник.
Четыре команды дивизиона B, занявшие третье место (включая сборную Грузии), были посеяны в первую корзину, а четыре команды лиги C, занявшие вторые места, посеяны во вторую.
Сборная Грузии по итогам группового этапа Лиги наций заняла третье место в группе В1 с семью очками. На первом месте Чехия (11 очков), на втором – Украина (восемь), на последнем – Албания (семь очков).