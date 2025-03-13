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"Миротворцы" НАТО на Украине будут уничтожены

"Миротворцы" НАТО на Украине будут уничтожены

Sputnik Грузия

Россия никогда не допустит присутствия войск НАТО на территории, оставшейся от Украины, даже если эти войска назовут миротворческими, а бронетехнику и самолеты... 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T12:00+0400

2025-03-13T12:00+0400

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Пока США неловко пытаются завершить свою прокси-войну с Россией, не потеряв лица, Европа пошла вразнос. Подчиненные члены НАТО в гневе и тревоге – они не смирились с поражением на Украине, с "отключением" от переговоров РФ/США, с мрачными перспективами ЕС. Великобритания и Франция намерены возглавить новый военный поход против России.Собранные в Париже 11 марта (по инициативе французского президента Эммануэля Макрона) начальники штабов вооруженных сил 30 западных и прозападных стран решили создать для защиты Украины многонациональные миротворческие силы. По информации New York Times, эти войсковые формирования численностью около 20 тыс. солдат "должны быть надежными и рассчитанными на долгосрочные обязательства, оказывать неизменную поддержку украинской армии, оставаться частью блока НАТО и его потенциала".Европейские "ястребы" и примкнувшие к ним военные "миротворцы" Канады, Турции, Новой Зеландии, Японии единодушно определили: "Украина – это линия фронта против Москвы, и оборона Украины равна обороне континента". Макрон патетически заявил, что для Европы "настал момент проявить всю свою мощь ради Украины и ради себя".Из Парижа просматриваются "три линии обороны – украинская армия, европейские силы сдерживания и на горизонте – возможности авиации НАТО". Впрочем, европейская мощь неочевидна, а развертывание на Украине "миротворческих" сил враждебных России стран – проект, совершенно оторванный от реальности. Европейцы не способны даже "ускорить производство боеприпасов". Возможности американской космической разведки и связи для европейских стран альянса – полюс недоступности. А главное препятствие – позиция Москвы.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня напомнил соседям по планете: отправка миротворцев альянса – не то, что требуется для "окончания войны, которую Запад ведет против России через украинцев". И подчеркнул, что присутствие войск НАТО на Украине под любым флагом, в любом качестве – угроза для России, страна не примет это ни при каких условиях.Суровая реальность СВОЕвропейские страны намерены защитить несколько украинских городов и территорий от российских воздушных ударов: планом Sky Shield предусмотрено развертывание до 120 истребителей НАТО – для обороны Киева, Одессы, Винницы и Западной Украины. Причем удержать Одесскую область с ее портами европейцы хотят любой ценой. Опасное заблуждение.Даже конструктивный характер переговоров РФ/США по завершению конфликта не отменяет реальности СВО. Российский лимит "жестов доброй воли" на украинском ТВД исчерпан. Реакция Вооруженных сил РФ на "миротворцев" враждебного блока НАТО вполне предсказуема: врага встретят огнем и похоронят без музыки.Поэтому осторожный генсек альянса Марк Рютте уже видит некие альтернативы европейской миротворческой миссии. Аналитики корпорации RAND считают реализацию режима прекращения огня на Украине беспрецедентно сложной и масштабной проблемой. Разумеется, полная капитуляция ВСУ и НАТО – технологически проще, но позорнее.Французское издание Stratpol констатирует общеевропейский шок поражения: "Особенно тяжелый удар пришелся по тем, кто воевал против России в украинской войне, то есть почти по всем". И напоминает: "Запад заставили сочувствовать несчастьям бедной Украины, где в 2014 году американцы силой установили благоприятное для них правительство… В определенных североамериканских кругах война против России планировалась с момента окончания коммунизма… Передовой отряд украинской армии состоял из неонацистских вооруженных формирований, известных как бандеровцы – наследники тех, кто в 1943-1944 годах по поручению нацистов убил почти полтора миллиона евреев". Позднее прозрение.Американского президента обвиняют в том, что он "бросил" Украину после того, как США втянули ее в войну. И все же этот "бросок" выглядит менее безнравственным, нежели дальнейшее финансирование бессмысленного и опасного для Вашингтона продолжения массового уничтожения украинцев и натовских "добровольцев" – на грани Третьей мировой. Украинская битва проиграна, пора подвести баланс.Агрессивные европейцы (Франция, Германия и Великобритания) изначально, с 2014 года, саботировали Минские соглашения (обманули – проиграли), не оценили собственный ущерб от антироссийских санкций и "не предполагали, что Россия, ведущая ядерная держава мира, победившая Наполеона и Гитлера, не позволит победить себя маленькой Украине или даже НАТО, хоть это было очевидно с самого начала". Это концентрированное сочетание европейской глупости с европейским цинизмом заслуживает лишь презрения.Известный экономист и экс-депутат Европарламента Бернар Моно 11 марта рассказал о катастрофических последствиях украинского конфликта для стран ЕС: "Разрушение газопровода "Северный поток-2" стало фатальным для экономики Германии, которая была локомотивом Евросоюза. В результате Европа начала покупать американский сжиженный природный газ в три, четыре, пять раз дороже российского".Франция идет тем же путем (рецессии). Прогноз Моно: "Мы являемся свидетелями конца Европейского союза… После распада ЕС мы будем умолять Россию прийти, чтобы спасти Францию ​​и Европу".Российская СВО и трамповская "революция здравого смысла" – болезненные и все же необходимые для Америки и Европы этапы возвращения в реальность. Которая гораздо оптимистичнее термоядерной войны с Россией. История продолжается, и в ней нет места натовским "миротворческим" экспериментам на территории, которая останется от бандеровской Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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нато, европарламент, сергей лавров, эммануэль макрон, украина, сша, европа, политика, аналитика, в мире, обострение ситуации вокруг украины