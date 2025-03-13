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Миру быть – Баку и Ереван согласовали проект мирного соглашения
Миру быть – Баку и Ереван согласовали проект мирного соглашения
Sputnik Грузия
Глава МИД Азербайджана заявил, что стороны пришли к окончательному проекту мирного урегулирования конфликта 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T18:34+0400
2025-03-13T18:34+0400
2025-03-13T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов заявил журналистам в четверг, что переговорный процесс по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном завершен, сообщает РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении ранее в четверг подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. По его словам, в качестве следующего шага азербайджанская сторона ожидает, что путем внесения изменений в армянскую конституцию будут устранены "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в конституции Армении и других нормативных правовых актах". "Разумеется, это необходимое условие для подписания соглашения. Кроме того, важным фактором является упразднение Минской группы (ОБСЕ – ред.) и других ее институтов, являющихся пережитками завершившегося конфликта", – подчеркнул Байрамов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, армения, баку, ереван, минская группа обсе, азербайджан
в мире, политика, армения, баку, ереван, минская группа обсе, азербайджан
Миру быть – Баку и Ереван согласовали проект мирного соглашения
18:34 13.03.2025 (обновлено: 18:54 13.03.2025)
Глава МИД Азербайджана заявил, что стороны пришли к окончательному проекту мирного урегулирования конфликта
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов заявил журналистам в четверг, что переговорный процесс по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном завершен, сообщает РИА Новости
.
Министерство иностранных дел Армении ранее в четверг подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию.
"Переговорный процесс по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном завершен. Мы несколько раз заявляли, что остаются два последних открытых пункта. Недавно армянская сторона приняла предложения азербайджанской стороны по этим открытым вопросам и передала их нам по каналам связи. Таким образом, можем отметить, что работа над текстом завершена", – сказал министр.
По его словам, в качестве следующего шага азербайджанская сторона ожидает, что путем внесения изменений в армянскую конституцию будут устранены "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в конституции Армении и других нормативных правовых актах".
"Разумеется, это необходимое условие для подписания соглашения. Кроме того, важным фактором является упразднение Минской группы (ОБСЕ – ред.) и других ее институтов, являющихся пережитками завершившегося конфликта", – подчеркнул Байрамов.