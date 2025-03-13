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Можно ли прожить на прожиточный минимум в столице Грузии? - видео

Можно ли прожить на прожиточный минимум в столице Грузии? - видео

Sputnik Грузия

Столица Грузии находится на 273 месте среди городов мира в мировом рейтинге по стоимости жизни. В первой пятерке этого рейтинга – Цюрих, Женева и Лозанна в... 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T14:08+0400

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Цена продуктов питания в Грузии считается невысокой – в сравнении с Европой и Западной Азией. По данным портала livingcost.org, на еду один человек в месяц тратит в среднем $324, семья из четырех человек – $880.Тем временем, по данным службы статистики "Сакстат", прожиточный минимум на одного трудоспособного мужчину составляет примерно 262 лари в месяц. На основе этих данных рассчитываются объемы социальных выплат. Но можно ли реально прожить в течение месяца на эту сумму в Тбилиси? К примеру, вот цены на популярные продукты питания: 1 батон хлеба – более 1 лари, 10 яиц – 5 лари, 1 литр молока – 5 лари, 1 кг картофеля – 1,5 лари1 кг яблок – от 2 лари.При этом, несмотря на регулярное повышение стоимости продуктов питания и в других сферах, в Грузии никогда не было из-за этого крупных акций протеста, хоть жители и недовольны ценами. А как вы сами считаете, высокие ли цены в Грузии и можно ли назвать здесь жизнь дорогой или нет?

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