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Победа будет за нами – премьер Кобахидзе о выборах самоуправления
Победа будет за нами – премьер Кобахидзе о выборах самоуправления
Sputnik Грузия
Премьер Грузии не сомневается в тотальном доминировании партии "Грузинская Мечта" над своими конкурентами на предстоящих выборах самоуправления 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T19:50+0400
2025-03-13T19:50+0400
2025-03-13T19:50+0400
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местные выборы
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" одержит безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выборы мэров и сакребуло (районных совещательных органов) пройдут в Грузии в октябре этого года. Часть оппозиционных партий заявила, что не будет участвовать в выборах. По его словам, у оппозиции нет ресурса на победу, и если все-таки решится, то будет противоречить сама себе. Оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию" 5 марта заявили, что не будут участвовать на выборах в органы местного самоуправления.Выборы в органы местного самоуправления – это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%, на выборах мэра – более 50% голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, местные выборы
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, местные выборы
Победа будет за нами – премьер Кобахидзе о выборах самоуправления
Премьер Грузии не сомневается в тотальном доминировании партии "Грузинская Мечта" над своими конкурентами на предстоящих выборах самоуправления
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" одержит безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Выборы мэров и сакребуло (районных совещательных органов) пройдут в Грузии в октябре этого года. Часть оппозиционных партий заявила, что не будет участвовать в выборах.
"Мы планируем победить как на выборах мэра, так и на выборах в сакребуло во всех 64 муниципалитетах, и уже отсюда я могу сказать с полной уверенностью и убежденностью, что мы победим во всех 64 муниципалитетах как на выборах мэра, так и на выборах в сакребуло с большим преимуществом", – заявил Кобахидзе.
По его словам, у оппозиции нет ресурса на победу, и если все-таки решится, то будет противоречить сама себе.
"Возможно, даже для них существуют определенные красные линии, когда столько времени утверждаешь, что нелегитимны и президент, и премьер, участвовать в выборах, назначенных этими двумя людьми, может быть сложно даже для них, несмотря на крайнюю беспринципность", – сказал Кобахидзе.
Оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию" 5 марта заявили, что не будут участвовать на выборах в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местного самоуправления – это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%, на выборах мэра – более 50% голосов.
Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".