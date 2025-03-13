https://sputnik-georgia.ru/20250313/pobeda-budet-za-nami--premer-kobakhidze-o-vyborakh-samoupravleniya-292482123.html

Победа будет за нами – премьер Кобахидзе о выборах самоуправления

Победа будет за нами – премьер Кобахидзе о выборах самоуправления

Sputnik Грузия

Премьер Грузии не сомневается в тотальном доминировании партии "Грузинская Мечта" над своими конкурентами на предстоящих выборах самоуправления 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T19:50+0400

2025-03-13T19:50+0400

2025-03-13T19:50+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" одержит безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выборы мэров и сакребуло (районных совещательных органов) пройдут в Грузии в октябре этого года. Часть оппозиционных партий заявила, что не будет участвовать в выборах. По его словам, у оппозиции нет ресурса на победу, и если все-таки решится, то будет противоречить сама себе. Оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию" 5 марта заявили, что не будут участвовать на выборах в органы местного самоуправления.Выборы в органы местного самоуправления – это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%, на выборах мэра – более 50% голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, местные выборы