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Программа мэрии Тбилиси для детей с аутизмом расширяется
Программа мэрии Тбилиси для детей с аутизмом расширяется
Sputnik Грузия
Бюджет программы столичной мэрии на год увеличен до 11,2 млн лари 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T14:54+0400
2025-03-13T14:54+0400
2025-03-13T14:54+0400
аутизм
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Количество детей и подростков с расстройствами аутистического спектра, которые смогут подключиться к программе развития мэрии Тбилиси, с 1 апреля увеличится еще на 300 человек, заявил мэр столицы Каха Каладзе . Речь идет о программе "Абилитация детей с нарушением аутистического спектра". Инициатива приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Ее основная цель – поддержка семей, нуждающихся в постоянных терапевтических услугах. По словам градоначальника, бюджет программы мэрии на год увеличен до 11,2 млн лари. С апреля финансирование охватит 2,4 тысячи детей и подростков, предоставляя им 20 сеансов комплексной терапии, разработанных многопрофильной командой специалистов. Также увеличилось количество организаций, предоставляющих услуги в рамках программы. С января 2025 года к программе подключена уже 11-я организация. Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться в мэрию муниципалитета Тбилиси. Адрес: ул. Шартава, №7. Телефон: +995 32 2 37 85 88. Email: presscentre@tbilisi.gov.ge. Сайт: www.tbilisi.gov.ge.Детали программы Программа распространяется на детей с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов – поведенческая терапия, остальное время – по выбору: терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое. В 2015 году, когда только началось осуществление программы, количество бенефициаров составляло 325 человек, а сервисы предоставляли всего два учреждения. Бюджет программы составлял полмиллиона лари. Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно с ними обращаться. В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели. Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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аутизм, каха каладзе, тбилиси, новости, общество, грузия
аутизм, каха каладзе, тбилиси, новости, общество, грузия
Программа мэрии Тбилиси для детей с аутизмом расширяется
Бюджет программы столичной мэрии на год увеличен до 11,2 млн лари
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Количество детей и подростков с расстройствами аутистического спектра, которые смогут подключиться к программе развития мэрии Тбилиси, с 1 апреля увеличится еще на 300 человек, заявил мэр столицы Каха Каладзе .
Речь идет о программе "Абилитация детей с нарушением аутистического спектра". Инициатива приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Ее основная цель – поддержка семей, нуждающихся в постоянных терапевтических услугах.
"Мэрия Тбилиси продолжает оказывать поддержку детям и подросткам с расстройствами аутистического спектра и постоянно вносит изменения в программу "Абилитация детей с расстройствами аутистического спектра". Благодаря очередному такому изменению, начиная с 1 апреля, дополнительно 300 детей и подростков будут получать услуги, указанные в программе", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По словам градоначальника, бюджет программы мэрии на год увеличен до 11,2 млн лари. С апреля финансирование охватит 2,4 тысячи детей и подростков, предоставляя им 20 сеансов комплексной терапии, разработанных многопрофильной командой специалистов.
Также увеличилось количество организаций, предоставляющих услуги в рамках программы. С января 2025 года к программе подключена уже 11-я организация.
Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться в мэрию муниципалитета Тбилиси. Адрес: ул. Шартава, №7. Телефон: +995 32 2 37 85 88. Email: presscentre@tbilisi.gov.ge. Сайт: www.tbilisi.gov.ge.
Программа распространяется на детей с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов – поведенческая терапия, остальное время – по выбору: терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое.
В 2015 году, когда только началось осуществление программы, количество бенефициаров составляло 325 человек, а сервисы предоставляли всего два учреждения. Бюджет программы составлял полмиллиона лари.
Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно с ними обращаться.
В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели.
Специалисты Института развития ребенка Госуниверситета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, которую в пилотном режиме осуществили в государственной школе №55 в Тбилиси. Данная модель подразумевает использование различных вспомогательных образовательных ресурсов среди учеников, страдающих аутизмом.
Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром.