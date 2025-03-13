https://sputnik-georgia.ru/20250313/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii-v-2024-godu--novaya-statistika-292438105.html
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии в 2024 году – новая статистика
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии в 2024 году – новая статистика
Sputnik Грузия
В 2024 году 94% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы 13.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-13T09:01+0400
2025-03-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 7,4 миллиона пассажиров в 2024 году – это на 23,9% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 24,2% больше пассажиров по сравнению с 2023 годом – 3,7 миллиона. Из аэропортов вылетело 3,7 миллиона пассажиров (на 23,5% больше). В 2024 году 94% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 30,3 тысячи пассажирских рейсов, что на 18,9% больше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 644,5 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 1 766,2 миллиона пассажиро-километров. За указанный период количество перевезенных пассажиров и объем пассажирооборота превышает данные за 2023 год в 1,8 и в 2 раза соответственно. Грузовые перевозки В 2024 году в аэропортах Грузии было осуществлено 2,2 тысячи грузовых рейсов, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 269,6 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 611,5 миллиона тонн-километров. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот увеличились по сравнению 2023 годом на 20,3% и 43,6% соответственно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, аэропорт, аэропорт тбилиси, аэропорт кутаиси, аэропорт батуми, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
грузия, экономика, туризм, аэропорт, аэропорт тбилиси, аэропорт кутаиси, аэропорт батуми, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии в 2024 году – новая статистика
В 2024 году 94% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 7,4 миллиона пассажиров в 2024 году – это на 23,9% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным
ведомства, грузинские аэропорты приняли на 24,2% больше пассажиров по сравнению с 2023 годом – 3,7 миллиона. Из аэропортов вылетело 3,7 миллиона пассажиров (на 23,5% больше).
В 2024 году 94% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 30,3 тысячи пассажирских рейсов, что на 18,9% больше по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 644,5 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 1 766,2 миллиона пассажиро-километров.
За указанный период количество перевезенных пассажиров и объем пассажирооборота превышает данные за 2023 год в 1,8 и в 2 раза соответственно.
В 2024 году в аэропортах Грузии было осуществлено 2,2 тысячи грузовых рейсов, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году.
Кроме того, объем грузов и почты в аэропортах страны составил 26,2 тысячи тонн. Из них 86,7% – полученные грузы и почта, а 13,3% – отправленные.
Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 269,6 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 611,5 миллиона тонн-километров. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот увеличились по сравнению 2023 годом на 20,3% и 43,6% соответственно.