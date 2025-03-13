https://sputnik-georgia.ru/20250313/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii-v-2024-godu--novaya-statistika-292438105.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии в 2024 году – новая статистика

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии в 2024 году – новая статистика

Sputnik Грузия

В 2024 году 94% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T09:01+0400

2025-03-13T09:01+0400

2025-03-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 7,4 миллиона пассажиров в 2024 году – это на 23,9% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 24,2% больше пассажиров по сравнению с 2023 годом – 3,7 миллиона. Из аэропортов вылетело 3,7 миллиона пассажиров (на 23,5% больше). В 2024 году 94% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 30,3 тысячи пассажирских рейсов, что на 18,9% больше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 644,5 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 1 766,2 миллиона пассажиро-километров. За указанный период количество перевезенных пассажиров и объем пассажирооборота превышает данные за 2023 год в 1,8 и в 2 раза соответственно. Грузовые перевозки В 2024 году в аэропортах Грузии было осуществлено 2,2 тысячи грузовых рейсов, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 269,6 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 611,5 миллиона тонн-километров. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот увеличились по сравнению 2023 годом на 20,3% и 43,6% соответственно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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