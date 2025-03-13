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Тбилисский аэропорт вошел в топ-5 лучших Европы – замминистра экономики

Тбилисский аэропорт вошел в топ-5 лучших Европы – замминистра экономики

Sputnik Грузия

Замминистра Квривишвили считает, что успех Тбилисского аэропорта указывает на стремительное развитие индустрии авиации в стране 13.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-13T20:50+0400

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2025-03-13T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт вошел в пятерку лучших аэропортов Европы с пассажиропотоком до 5 млн человек, что является свидетельством стремительного роста авиационной индустрии Грузии, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили журналистам. Авиакомпания Routes Europe включила Тбилисский международный аэропорт в пятерку лучших аэропортов Европы с пассажиропотоком до 5 миллионов пассажиров. Европейский аэропорт года будет объявлен 9 апреля на церемонии награждения в Севилье (Испания) в рамках авиационного форума Routes Europe 2025. По словам замминистра, в 2025 году в Грузии начнут работать новые авиакомпании, такие как British Airways, EasyJet, Austrian Airlines, а также Transavia, которая дополнительно будет летать во Францию. В это же время добавятся новые прямые рейсы, в том числе в Великобританию и Швейцарию. В 2024 году в Тбилисском международном аэропорту зафиксировано рекордное количество пассажиров, а пассажиропоток вырос на 29% по сравнению с предыдущим годом. По предварительному прогнозу Объединения аэропортов Грузии, с учетом новых авиакомпаний и увеличения частот на существующих маршрутах пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта в 2025 году увеличится на 4% и достигнет 5 миллионов. Наряду с аэропортом Тбилиси в пятерку лучших номинантов вошли аэропорты Бремена, Корфу, Лондона (Southend Airport) и Вильнюса. По критериям оценки лучшие аэропорты года определяются авиакомпаниями на основе голосования, с учетом роста пассажиропотока, а также общего количества новых авиакомпаний и направлений, добавленных за год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, европа, франция, великобритания, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт