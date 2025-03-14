https://sputnik-georgia.ru/20250314/es-gotovitsya-k-voennomu-sderzhivaniyu-rf-292487325.html
ЕС готовится к военному "сдерживанию" РФ
ЕС готовится к военному "сдерживанию" РФ
Sputnik Грузия
На фоне конфликта на Украине и отказа администрации США поддерживать Европу, ЕС планирует самостоятельно бороться с "российской угрозой" 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T11:48+0400
2025-03-14T11:48+0400
2025-03-14T12:13+0400
в мире
политика
украина
сша
сергей лавров
нато
мид россии
европа
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/08/285484560_0:177:2973:1849_1920x0_80_0_0_c9052b5b310f4c3f611d8d7a77874991.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Европейский союз будет наращивать индустрию оборонной промышленности для якобы военного "сдерживания" России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.Согласно проекту Белой книги, который будет представлен лидерам ЕС на следующей неделе, восстановление европейской оборонной промышленности потребует значительных инвестиций на долгосрочной основе. Основными элементами новой политики ЕС станут стимулирование производства вооружений внутри союза и в дружественных третьих странах, а также поддержка совместных закупок военной техники. В документе также утверждается, что Россия представляет собой "экзистенциальную угрозу для Евросоюза", и подчеркивается необходимость продолжения поддержки Украины.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/08/285484560_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_2e4a412f9f160e6f8bdf30dafce675d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, украина, сша, сергей лавров, нато, мид россии, европа, россия
в мире, политика, украина, сша, сергей лавров, нато, мид россии, европа, россия
ЕС готовится к военному "сдерживанию" РФ
11:48 14.03.2025 (обновлено: 12:13 14.03.2025)
На фоне конфликта на Украине и отказа администрации США поддерживать Европу, ЕС планирует самостоятельно бороться с "российской угрозой"
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik.
Европейский союз будет наращивать индустрию оборонной промышленности для якобы военного "сдерживания" России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Politico.
"ЕС нацелен на запуск масштабного проекта по наращиванию своей оборонной промышленности, нацеленного на то, чтобы сдержать Россию и поддержать Украину в то время, как США отступает с континента", – говорится в сообщении, с опорой на Белую книгу.
Согласно проекту Белой книги, который будет представлен лидерам ЕС на следующей неделе, восстановление европейской оборонной промышленности потребует значительных инвестиций на долгосрочной основе. Основными элементами новой политики ЕС станут стимулирование производства вооружений внутри союза и в дружественных третьих странах, а также поддержка совместных закупок военной техники. В документе также утверждается, что Россия представляет собой "экзистенциальную угрозу для Евросоюза", и подчеркивается необходимость продолжения поддержки Украины.
"Необходимость сдерживать... (Россию – ред.) будет оставаться и после того, как будет достигнуто справедливое и длительное соглашение о мире с Украиной... Без значительных дополнительных военных ресурсов... Украина не сможет вести переговоры о справедливом и продолжительном мире с позиции силы", – заявлено в проекте.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.