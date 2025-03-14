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ЕС готовится к военному "сдерживанию" РФ

ЕС готовится к военному "сдерживанию" РФ

Sputnik Грузия

На фоне конфликта на Украине и отказа администрации США поддерживать Европу, ЕС планирует самостоятельно бороться с "российской угрозой" 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T11:48+0400

2025-03-14T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Европейский союз будет наращивать индустрию оборонной промышленности для якобы военного "сдерживания" России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.Согласно проекту Белой книги, который будет представлен лидерам ЕС на следующей неделе, восстановление европейской оборонной промышленности потребует значительных инвестиций на долгосрочной основе. Основными элементами новой политики ЕС станут стимулирование производства вооружений внутри союза и в дружественных третьих странах, а также поддержка совместных закупок военной техники. В документе также утверждается, что Россия представляет собой "экзистенциальную угрозу для Евросоюза", и подчеркивается необходимость продолжения поддержки Украины.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, украина, сша, сергей лавров, нато, мид россии, европа, россия