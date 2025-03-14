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Эстония призывает отнять у Венгрии право голоса в ЕС
Эстония призывает отнять у Венгрии право голоса в ЕС
Sputnik Грузия
Глава МИД Эстонии считает политику Будапешта антиевропейской, мешающей Брюсселю действовать против России 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T17:51+0400
2025-03-14T17:51+0400
2025-03-14T17:51+0400
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Право голоса Венгрии в Евросоюзе должно быть приостановлено, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РИА Новости. Ранее говорилось о том, что европейские чиновники вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, включая те, которые направлены против России. Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления прав государства-члена ЕС, включая право голоса в Совете ЕС, в случае "серьёзного и систематического" нарушения принципов, на которых основан союз. При этом, по данным ERR, страна-член продолжает оставаться связанной своими обязательствами в рамках ЕС. Сегодня ЕС принял решение об исключении из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, венгрия, эстония, будапешт, маргус цахкна, совет ес, антироссийские санкции, россия, европа
в мире, политика, венгрия, эстония, будапешт, маргус цахкна, совет ес, антироссийские санкции, россия, европа
Эстония призывает отнять у Венгрии право голоса в ЕС
Глава МИД Эстонии считает политику Будапешта антиевропейской, мешающей Брюсселю действовать против России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Право голоса Венгрии в Евросоюзе должно быть приостановлено, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РИА Новости
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Ранее говорилось о том, что европейские чиновники вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, включая те, которые направлены против России.
"Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны срочно предпринять конкретные шаги, чтобы запустить производство по статье седьмой Договора о Европейском союзе, то есть приостановить право голоса Венгрии", - сказал Цахкна.
Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления прав государства-члена ЕС, включая право голоса в Совете ЕС, в случае "серьёзного и систематического" нарушения принципов, на которых основан союз. При этом, по данным ERR, страна-член продолжает оставаться связанной своими обязательствами в рамках ЕС.
Сегодня ЕС принял решение об исключении из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову.
Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.