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Эстония призывает отнять у Венгрии право голоса в ЕС

Эстония призывает отнять у Венгрии право голоса в ЕС

Sputnik Грузия

Глава МИД Эстонии считает политику Будапешта антиевропейской, мешающей Брюсселю действовать против России 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T17:51+0400

2025-03-14T17:51+0400

2025-03-14T17:51+0400

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Право голоса Венгрии в Евросоюзе должно быть приостановлено, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РИА Новости. Ранее говорилось о том, что европейские чиновники вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, включая те, которые направлены против России. Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления прав государства-члена ЕС, включая право голоса в Совете ЕС, в случае "серьёзного и систематического" нарушения принципов, на которых основан союз. При этом, по данным ERR, страна-член продолжает оставаться связанной своими обязательствами в рамках ЕС. Сегодня ЕС принял решение об исключении из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, венгрия, эстония, будапешт, маргус цахкна, совет ес, антироссийские санкции, россия, европа