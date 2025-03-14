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Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Sputnik Грузия

Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания мирного договора 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T13:07+0400

2025-03-14T13:07+0400

2025-03-14T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение по проекту мирного договора является историческим шагом на пути к установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. Армения и Азербайджан завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Как ранее заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения "приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения". Ранее Ереван заявлял, что два несогласованных пункта в тексте мирного договора касаются вывода третьих сил (в данном случае миссии ЕС в Армении – ред.) с приграничных участков и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. МИД Армении 13 марта подтвердил согласование всех пунктов мирного договора с Азербайджаном. Как отметили в ведомстве, МИД через дипканалы передал Баку, что принимает предложения Азербайджана относительно двух несогласованных пунктов мирного договора. Мирный договор готов к подписанию. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания соглашения, говорится в заявлении ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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