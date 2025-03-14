Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250314/gruziya-privetstvuet-soglasovanie-proekta-mirnogo-dogovora-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-292488209.html
Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Sputnik Грузия
Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания мирного договора 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T13:07+0400
2025-03-14T13:07+0400
новости
грузия
политика
армения
азербайджан
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/93/234329334_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_bfe0d0e93ae6bdd43ebc23da2a4b3d63.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение по проекту мирного договора является историческим шагом на пути к установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. Армения и Азербайджан завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Как ранее заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения "приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения". Ранее Ереван заявлял, что два несогласованных пункта в тексте мирного договора касаются вывода третьих сил (в данном случае миссии ЕС в Армении – ред.) с приграничных участков и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. МИД Армении 13 марта подтвердил согласование всех пунктов мирного договора с Азербайджаном. Как отметили в ведомстве, МИД через дипканалы передал Баку, что принимает предложения Азербайджана относительно двух несогласованных пунктов мирного договора. Мирный договор готов к подписанию. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания соглашения, говорится в заявлении ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/93/234329334_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_57427d1e636108ee7c4aae6a807310b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, политика, армения, азербайджан, мид грузии
новости, грузия, политика, армения, азербайджан, мид грузии

Грузия приветствует согласование проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном

13:07 14.03.2025
© photo: Sputnik / StringerЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания мирного договора
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение по проекту мирного договора является историческим шагом на пути к установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
Армения и Азербайджан завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Как ранее заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения "приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения".

"Грузия приветствует соглашение, достигнутое по всем семнадцати пунктам мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Это исторический шаг на пути к установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе", – говорится в заявлении МИД Грузии.

Ранее Ереван заявлял, что два несогласованных пункта в тексте мирного договора касаются вывода третьих сил (в данном случае миссии ЕС в Армении – ред.) с приграничных участков и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях.
МИД Армении 13 марта подтвердил согласование всех пунктов мирного договора с Азербайджаном. Как отметили в ведомстве, МИД через дипканалы передал Баку, что принимает предложения Азербайджана относительно двух несогласованных пунктов мирного договора.
Мирный договор готов к подписанию. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания соглашения, говорится в заявлении ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0