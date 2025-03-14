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Казахстан наращивает число рейсов в Грузию – подробности
Казахстан наращивает число рейсов в Грузию – подробности
Sputnik Грузия
Казахстанские авиалинии увеличат число прямых рейсов между странами на фоне возрастающего спроса 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T20:50+0400
2025-03-14T20:50+0400
2025-03-14T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Казахстанская авиакомпания Air Astana с 27 мая начинает полеты по новому направлению – авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Атырау-Тбилиси с частотой три раза в неделю, а также увеличит число рейсов в летний период, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили. Air Astana будет выполнять прямые рейсы из Алматы в Тбилиси в летний сезон с частотой девять раз в неделю. С июня возобновятся сезонные рейсы по маршруту Алматы-Батуми с частотой три раза в неделю, а в период июля-августа авиакомпания рассматривает увеличение частоты до 5 раз в неделю. Также с июня авиакомпания возобновит полеты между Тбилиси и столицей Казахстана Астаной с частотой три раза в неделю. По ее словам, наращивает число рейсов и другая казахская авиакомпания – FlyArystan. В летний сезон количество рейсов в направлении Казахстана и обратно увеличится с 10 до 17 раз в неделю. Компания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Кутаисский международный аэропорт из Астаны, Алматы, Атырау, Актау и Шымкента. В 2024 году Грузию посетили 178 930 международных посетителей из Казахстана, а доля казахстанских авиакомпаний составила 3,9% рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, казахстан, тбилиси, алматы, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт
грузия, экономика, новости, казахстан, тбилиси, алматы, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт
Казахстан наращивает число рейсов в Грузию – подробности
Казахстанские авиалинии увеличат число прямых рейсов между странами на фоне возрастающего спроса
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Казахстанская авиакомпания Air Astana с 27 мая начинает полеты по новому направлению – авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Атырау-Тбилиси с частотой три раза в неделю, а также увеличит число рейсов в летний период, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили.
Air Astana будет выполнять прямые рейсы из Алматы в Тбилиси в летний сезон с частотой девять раз в неделю. С июня возобновятся сезонные рейсы по маршруту Алматы-Батуми с частотой три раза в неделю, а в период июля-августа авиакомпания рассматривает увеличение частоты до 5 раз в неделю. Также с июня авиакомпания возобновит полеты между Тбилиси и столицей Казахстана Астаной с частотой три раза в неделю.
"Казахстанская авиакомпания добавляет новое направление и будет осуществлять дополнительные полеты в связи с возросшим спросом, что еще больше увеличит туристические потоки, вызовет больше туристических расходов и укрепит малых, средних и крупных предпринимателей, вовлеченных в туристический сектор", – сказала Квривишвили.
По ее словам, наращивает число рейсов и другая казахская авиакомпания – FlyArystan. В летний сезон количество рейсов в направлении Казахстана и обратно увеличится с 10 до 17 раз в неделю. Компания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Кутаисский международный аэропорт из Астаны, Алматы, Атырау, Актау и Шымкента.
"Казахстан является одним из самых быстрорастущих туристических направлений для Грузии, активно происходит популяризация нашей страны для привлечения еще большего числа туристов из Казахстана", – сказала Квривишвили.
В 2024 году Грузию посетили 178 930 международных посетителей из Казахстана, а доля казахстанских авиакомпаний составила 3,9% рынка.