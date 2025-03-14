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Партия Саакашвили продала свой главный офис в Тбилиси
Партия Саакашвили продала свой главный офис в Тбилиси
Sputnik Грузия
Оппозиционная партия "Нацдвижение" продала здание главного офиса своему же партийному деятелю 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T19:50+0400
2025-03-14T19:50+0400
2025-03-14T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Оппозиционная партия "Единство – Национальное движение" (ЕНД), занявшая третье место на последних парламентских выборах 2024 года, продала свой главный офис на Кахетинском шоссе, информацию подтверждают записи Агентства гражданского реестра. Офис "Нацдвижения" был построен на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси при правлении президента Михаила Саакашвили. Здание площадью 2 406 квадратных метров располагается на территории 4 тыс. квадратных метров. Новым владельцем здания стал Тамаз Ципурашвили, который владеет 100% долей компании "ЭВ Дистрибьюшн", директором в этой компании является член ЕНД Давид Киркитадзе. Сумма сделки не называется. Одной из версий продажи самого крупного офиса партии называется отсутствие у нее финансов на его содержание. Отказавшись от мест в парламенте, партия лишилась государственного финансирования и теперь существует лишь на партийные взносы и пожертвования. На данный момент у партии осталось во владении еще два офиса и 12 транспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
Партия Саакашвили продала свой главный офис в Тбилиси
Оппозиционная партия "Нацдвижение" продала здание главного офиса своему же партийному деятелю
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Оппозиционная партия "Единство – Национальное движение" (ЕНД), занявшая третье место на последних парламентских выборах 2024 года, продала свой главный офис на Кахетинском шоссе, информацию подтверждают записи Агентства гражданского реестра.
Офис "Нацдвижения" был построен на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси при правлении президента Михаила Саакашвили. Здание площадью 2 406 квадратных метров располагается на территории 4 тыс. квадратных метров.
Новым владельцем здания стал Тамаз Ципурашвили, который владеет 100% долей компании "ЭВ Дистрибьюшн", директором в этой компании является член ЕНД Давид Киркитадзе.
Сумма сделки не называется.
Одной из версий продажи самого крупного офиса партии называется отсутствие у нее финансов на его содержание. Отказавшись от мест в парламенте, партия лишилась государственного финансирования и теперь существует лишь на партийные взносы и пожертвования.
На данный момент у партии осталось во владении еще два офиса и 12 транспортных средств.