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Почти 8 тысяч абонентов останутся в Тбилиси без газа на всю ночь

Почти 8 тысяч абонентов останутся в Тбилиси без газа на всю ночь

Sputnik Грузия

Из-за ремонта газопровода 7,8 тысячи жителей улиц Габриела Салоси и Богдана Хмельницкого останутся без газа на всю ночь 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Компания Tbilisi Energy предупреждает жителей Тбилиси, что из-за ремонта газопровода в районе Исани 7,8 тысячи жителей улиц Габриела Салоси и Богдана Хмельницкого останутся без газа на всю ночь. По данным компании, отключение запланировано на 22:00 14 марта, а включение – на 10:00 15 марта. Без газа останутся школы, детские сады, отделение полиции, объекты питания, заправки и клиники, расположенные в этом районе. Компания призывает жителей к бдительности и просит не оставлять включенными газовые приборы. Несмотря на потепление, по ночам в Тбилиси сохраняется холодная погода, и жители столицы еще не выключили отопление, которое в Грузии зависит от газа и устанавливается индивидуально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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