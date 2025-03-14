https://sputnik-georgia.ru/20250314/posol-ssha-v-gruzii-narushila-molchanie-292504457.html
Посол США в Грузии нарушила молчание
Посол США в Грузии нарушила молчание
Sputnik Грузия
Посол Даниган встретилась с министром иностранных дел Бочоришвили и поделилась обновлениями в американской политике 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T18:50+0400
2025-03-14T18:50+0400
2025-03-14T19:37+0400
грузия
новости
политика
сша
тбилиси
мака бочоришвили
бидзина иванишвили
дональд трамп
марко рубио
европа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0e/292504292_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5700311fef700b7b656eab60e0445c66.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Посольство США в Тбилиси сообщило о встрече министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Даниган, на которой американской стороной были озвучены условия для улучшения отношений между странами. Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. О каких шагах идет речь, в посольстве не уточнили.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0e/292504292_87:0:1908:1366_1920x0_80_0_0_fb8ae417aee7e1ab27c5ddbf578331f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, дональд трамп, марко рубио, европа
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, дональд трамп, марко рубио, европа
Посол США в Грузии нарушила молчание
18:50 14.03.2025 (обновлено: 19:37 14.03.2025)
Посол Даниган встретилась с министром иностранных дел Бочоришвили и поделилась обновлениями в американской политике
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Посольство США в Тбилиси сообщило о встрече министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Даниган, на которой американской стороной были озвучены условия для улучшения отношений между странами.
Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
"Сегодня посол встретилась с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили и ознакомила ее с главными приоритетами президента Трампа и госсекретаря США Рубио, а также теми шагами, которые может предпринять Грузия, чтобы показать серьезное отношение к улучшению отношений с США", – говорится в сообщении.
О каких шагах идет речь, в посольстве не уточнили.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России