https://sputnik-georgia.ru/20250314/posol-ssha-v-gruzii-narushila-molchanie-292504457.html

Посол США в Грузии нарушила молчание

Посол США в Грузии нарушила молчание

Sputnik Грузия

Посол Даниган встретилась с министром иностранных дел Бочоришвили и поделилась обновлениями в американской политике 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T18:50+0400

2025-03-14T18:50+0400

2025-03-14T19:37+0400

грузия

новости

политика

сша

тбилиси

мака бочоришвили

бидзина иванишвили

дональд трамп

марко рубио

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0e/292504292_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5700311fef700b7b656eab60e0445c66.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Посольство США в Тбилиси сообщило о встрече министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Даниган, на которой американской стороной были озвучены условия для улучшения отношений между странами. Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. О каких шагах идет речь, в посольстве не уточнили.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, тбилиси, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, дональд трамп, марко рубио, европа