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Протестующих студентов университета театра и кино в Тбилиси не будут отчислять
Протестующих студентов университета театра и кино в Тбилиси не будут отчислять
Sputnik Грузия
Ректор вуза не подписал решение комитета по этике об отчислении и дал возможность протестующим студентам вернуться к образовательному процессу 14.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ректор Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели Георгий Шалуташвили принял решение не привлекать к дисциплинарной ответственности студентов, участвующих в акциях протеста в Тбилиси, и не лишать их статуса студента, говорится в сообщении вуза в соцсети. Руководство вуза 10 марта разослало части студентов сообщения с предупреждением об упразднении статуса. Решение было принято комиссией по этике из-за несанкционированного администрацией "захвата" территории фойе здания вуза в целях забастовки. Недовольные решением комиссии, часть протестующих и студентов устроили новую акцию протеста у стен университета, а также провели ночь у здания парламента. Восстановление ректором университета бастующим студентам статуса означает, что они не будут отчислены из учебного заведения, заявил заместитель министра культуры Грузии Бека Давитулиани. По его словам, ректор дал возможность своим подопечным вернуть отношения между студентами и ректором в академическое пространство. При этом Давитулиани отметил, что любой студент, как и гражданин, имеет право выражать свое мнение и протестовать, и в этом праве существуют установленные законом рамки. Часть студентов университета занимали фойе вуза более 80 дней. По словам молодых людей, 9 марта полиция вынудила их покинуть здание, пригрозив задержанием. А также оштрафовала каждого протестующего на 5 тысяч лари. В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Протестующих студентов университета театра и кино в Тбилиси не будут отчислять
16:50 14.03.2025 (обновлено: 16:52 14.03.2025)
Ректор вуза не подписал решение комитета по этике об отчислении и дал возможность протестующим студентам вернуться к образовательному процессу
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ректор Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели Георгий Шалуташвили принял решение не привлекать к дисциплинарной ответственности студентов, участвующих в акциях протеста в Тбилиси, и не лишать их статуса студента, говорится в сообщении вуза в соцсети.
Руководство вуза 10 марта разослало части студентов сообщения с предупреждением об упразднении статуса. Решение было принято комиссией по этике из-за несанкционированного администрацией "захвата" территории фойе здания вуза в целях забастовки. Недовольные решением комиссии, часть протестующих и студентов устроили новую акцию протеста у стен университета, а также провели ночь у здания парламента.
"Основываясь на заявлениях студентов, педагогов и сотрудников, исходя из лучших интересов университета ректор принял решение не применять к студентам крайнюю меру дисциплинарной ответственности – лишение статуса", – говорится в сообщении на сайте вуза в соцсети.
Восстановление ректором университета бастующим студентам статуса означает, что они не будут отчислены из учебного заведения, заявил заместитель министра культуры Грузии Бека Давитулиани.
"Ректор университета театра и кино принял правильное решение, восстановил студентам приостановленный статус и дал последнее предупреждение, тем самым исчерпав этот вопрос, закрыв любое пространство для полемики", – заявил Давитулиани.
По его словам, ректор дал возможность своим подопечным вернуть отношения между студентами и ректором в академическое пространство.
"Соответственно, вопрос исчерпан", – подчеркнул заместитель министра.
При этом Давитулиани отметил, что любой студент, как и гражданин, имеет право выражать свое мнение и протестовать, и в этом праве существуют установленные законом рамки.
"Права одной группы студентов не должны ущемлять права остальных студентов и права университета в целом. Исходя из этого, у каждого есть свой выбор – тем, кто хотели учиться, по решению ректора, была предоставлена такая возможность", – отметил Давитулиани.
Часть студентов университета занимали фойе вуза более 80 дней. По словам молодых людей, 9 марта полиция вынудила их покинуть здание, пригрозив задержанием. А также оштрафовала каждого протестующего на 5 тысяч лари.
В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.