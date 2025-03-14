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Протестующих студентов университета театра и кино в Тбилиси не будут отчислять

Протестующих студентов университета театра и кино в Тбилиси не будут отчислять

Sputnik Грузия

Ректор вуза не подписал решение комитета по этике об отчислении и дал возможность протестующим студентам вернуться к образовательному процессу 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T16:50+0400

2025-03-14T16:50+0400

2025-03-14T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Ректор Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели Георгий Шалуташвили принял решение не привлекать к дисциплинарной ответственности студентов, участвующих в акциях протеста в Тбилиси, и не лишать их статуса студента, говорится в сообщении вуза в соцсети. Руководство вуза 10 марта разослало части студентов сообщения с предупреждением об упразднении статуса. Решение было принято комиссией по этике из-за несанкционированного администрацией "захвата" территории фойе здания вуза в целях забастовки. Недовольные решением комиссии, часть протестующих и студентов устроили новую акцию протеста у стен университета, а также провели ночь у здания парламента. Восстановление ректором университета бастующим студентам статуса означает, что они не будут отчислены из учебного заведения, заявил заместитель министра культуры Грузии Бека Давитулиани. По его словам, ректор дал возможность своим подопечным вернуть отношения между студентами и ректором в академическое пространство. При этом Давитулиани отметил, что любой студент, как и гражданин, имеет право выражать свое мнение и протестовать, и в этом праве существуют установленные законом рамки. Часть студентов университета занимали фойе вуза более 80 дней. По словам молодых людей, 9 марта полиция вынудила их покинуть здание, пригрозив задержанием. А также оштрафовала каждого протестующего на 5 тысяч лари. В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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