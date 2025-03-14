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Трагедия в Сирии – Католикос-Патриарх Грузии выразил слова поддержки

Трагедия в Сирии – Католикос-Патриарх Грузии выразил слова поддержки

Sputnik Грузия

В результате столкновений в Сирии погибли 830 гражданских 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Трагические события в Сирии возмутили мировое сообщество, и Грузинская православная церковь выражает солидарность сирийскому народу и надеется, что власти больше не допустят подобного зла, говорится в письме Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта начались ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным, военные действия в прибрежной части Сирии привели к гибели 830 гражданских, большинство жертв – представители алавитской общины. И отмечено, что ГПЦ присоединяется к общему протесту. Глава Грузинской православной церкви также попросил Патриарха Антиохии передать слова поддержки сирийскому народу. "В то же время мы просим вас передать нашу поддержку вашей пастве, семьям погибших и раненых детей, женщинам, отдельным гражданам и, в целом, сирийскому народу. Мы возносим молитвы за невинных жертв и мир в Сирии и во всем мире", – говорится в письме. Министерство обороны Сирии ранее сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, сирия, дамаск, католикос-патриарх всея грузии илия ii