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Трагедия в Сирии – Католикос-Патриарх Грузии выразил слова поддержки
Трагедия в Сирии – Католикос-Патриарх Грузии выразил слова поддержки
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В результате столкновений в Сирии погибли 830 гражданских 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Трагические события в Сирии возмутили мировое сообщество, и Грузинская православная церковь выражает солидарность сирийскому народу и надеется, что власти больше не допустят подобного зла, говорится в письме Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта начались ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным, военные действия в прибрежной части Сирии привели к гибели 830 гражданских, большинство жертв – представители алавитской общины. И отмечено, что ГПЦ присоединяется к общему протесту. Глава Грузинской православной церкви также попросил Патриарха Антиохии передать слова поддержки сирийскому народу. "В то же время мы просим вас передать нашу поддержку вашей пастве, семьям погибших и раненых детей, женщинам, отдельным гражданам и, в целом, сирийскому народу. Мы возносим молитвы за невинных жертв и мир в Сирии и во всем мире", – говорится в письме. Министерство обороны Сирии ранее сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, сирия, дамаск, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Трагедия в Сирии – Католикос-Патриарх Грузии выразил слова поддержки
11:55 14.03.2025 (обновлено: 12:06 14.03.2025)
В результате столкновений в Сирии погибли 830 гражданских
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Трагические события в Сирии возмутили мировое сообщество, и Грузинская православная церковь выражает солидарность сирийскому народу и надеется, что власти больше не допустят подобного зла, говорится в письме Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта начались ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным, военные действия в прибрежной части Сирии привели к гибели 830 гражданских, большинство жертв – представители алавитской общины.
"Ваше Блаженство, от имени Грузинской православной церкви и лично от себя мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с недавними трагическими событиями в Сирии, которые возмутили мировое сообщество", – сказано в письме.
И отмечено, что ГПЦ присоединяется к общему протесту.
"Мы также присоединяемся к общему протесту, выражаем солидарность и надеемся, что власти больше не допустят подобного зла", – говорится в письме Католикоса.
Глава Грузинской православной церкви также попросил Патриарха Антиохии передать слова поддержки сирийскому народу.
"В то же время мы просим вас передать нашу поддержку вашей пастве, семьям погибших и раненых детей, женщинам, отдельным гражданам и, в целом, сирийскому народу. Мы возносим молитвы за невинных жертв и мир в Сирии и во всем мире", – говорится в письме.
Министерство обороны Сирии ранее сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.