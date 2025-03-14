https://sputnik-georgia.ru/20250314/tramp-dovolen-reaktsiey-putina-na-mirnuyu-initsiativu-po-ukraine-292487827.html

Трамп "доволен" реакцией Путина на мирную инициативу по Украине

Трамп "доволен" реакцией Путина на мирную инициативу по Украине

Sputnik Грузия

Президент США считает заявление лидера России по своей инициативе о временном прекращении огня на Украине обнадеживающим 14.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-14T12:04+0400

2025-03-14T12:04+0400

2025-03-14T12:08+0400

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

нато

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/15/291827827_0:263:3071:1990_1920x0_80_0_0_c3081dfbb5706b81aa92dd4006940d71.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал "многообещающими" заявления президента России Владимира Путина о потенциальном прекращении огня на Украине, сообщает РИА Новости. Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины