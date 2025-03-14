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Трамп "доволен" реакцией Путина на мирную инициативу по Украине
Трамп "доволен" реакцией Путина на мирную инициативу по Украине
Sputnik Грузия
Президент США считает заявление лидера России по своей инициативе о временном прекращении огня на Украине обнадеживающим 14.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-14T12:04+0400
2025-03-14T12:04+0400
2025-03-14T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал "многообещающими" заявления президента России Владимира Путина о потенциальном прекращении огня на Украине, сообщает РИА Новости. Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины
Трамп "доволен" реакцией Путина на мирную инициативу по Украине
12:04 14.03.2025 (обновлено: 12:08 14.03.2025)
Президент США считает заявление лидера России по своей инициативе о временном прекращении огня на Украине обнадеживающим
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп назвал "многообещающими" заявления президента России Владимира Путина о потенциальном прекращении огня на Украине, сообщает РИА Новости
.
"То, что он сказал сегодня, – это многообещающее заявление", – сказал Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя слова российского лидера.
Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия.
Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.