В Грузии ожидается рост доходов от туризма в 2025 году – видео
13:17 14.03.2025 (обновлено: 13:22 14.03.2025)
© video: Sputnik
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Декабрь 2024 года стал первым декабрем, начиная с 1995 года, когда доходы от туризма в Грузии сократились.
Причиной спада в этой сфере стала напряженная политическая ситуация в стране после выборов, когда противники власти начали регулярные масштабные акции протеста в центре Тбилиси и других городах страны.
Несмотря на неудачный декабрь, в целом за 2024 год доходы Грузии от туризма стали рекордными и составили более 4,4 млрд долларов. В своих прогнозах на текущий год эксперты пока весьма сдержанны – они не ждут резкого роста доходов в этой сфере.
В то же время правительство Грузии прогнозирует рост доходов от туризма в размере $4,7 млрд в 2025 году. С таким заявлением ранее выступила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Грузия вошла в топ-10 популярных направлений, забронированных в 2025 году путешественниками из разных стран на международной платформе Fashpack, сообщает Национальная администрация туризма. По ее же данным, доходы страны от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года.
Правительство Грузии обещает поддержку частному сектору в развитии туризма в стране. Оптимизм вселяет и то, что в январе и феврале 2025 года доходы от туризма стали расти и составили $536 млн.
Несмотря на неудачный декабрь, в целом за 2024 год доходы Грузии от туризма стали рекордными и составили более 4,4 млрд долларов. В своих прогнозах на текущий год эксперты пока весьма сдержанны – они не ждут резкого роста доходов в этой сфере.
В то же время правительство Грузии прогнозирует рост доходов от туризма в размере $4,7 млрд в 2025 году. С таким заявлением ранее выступила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Грузия вошла в топ-10 популярных направлений, забронированных в 2025 году путешественниками из разных стран на международной платформе Fashpack, сообщает Национальная администрация туризма. По ее же данным, доходы страны от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года.
Правительство Грузии обещает поддержку частному сектору в развитии туризма в стране. Оптимизм вселяет и то, что в январе и феврале 2025 года доходы от туризма стали расти и составили $536 млн.