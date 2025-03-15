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Глава района на западе Грузии сообщила о масштабном пожаре
Глава района на западе Грузии сообщила о масштабном пожаре
Sputnik Грузия
Причиной, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T19:58+0400
2025-03-15T19:58+0400
2025-03-15T21:03+0400
пожар
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самегрело-земо сванети
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Трава и кусты горят сразу на 25-ти разных локациях района Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети), тушение усложняет сильный ветер, заявила и. о. мэра Тамар Белкания. По ее словам, причиной, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности и запрета сжигать сухую траву перед вспахиванием земли. Она отметила, что в одном из поселений района огонь добрался до местного кладбища. Кроме того, в районе прекращена подача электроэнергии. На месте мобилизованы пожарные, на подходе помощь из региона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
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Sputnik Грузия
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MIA „Rossiya Segodnya“
пожар, грузия, происшествия, новости, самегрело-земо сванети
пожар, грузия, происшествия, новости, самегрело-земо сванети
Глава района на западе Грузии сообщила о масштабном пожаре
19:58 15.03.2025 (обновлено: 21:03 15.03.2025)
Причиной, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Трава и кусты горят сразу на 25-ти разных локациях района Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети), тушение усложняет сильный ветер, заявила и. о. мэра Тамар Белкания.
По ее словам, причиной, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности и запрета сжигать сухую траву перед вспахиванием земли.
Она отметила, что в одном из поселений района огонь добрался до местного кладбища. Кроме того, в районе прекращена подача электроэнергии.
На месте мобилизованы пожарные, на подходе помощь из региона.