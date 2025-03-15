https://sputnik-georgia.ru/20250315/glava-rayona-na-zapade-gruzii-soobschila-o-masshtabnom-pozhare-292511310.html

Глава района на западе Грузии сообщила о масштабном пожаре

Глава района на западе Грузии сообщила о масштабном пожаре

Sputnik Грузия

Причиной, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T19:58+0400

2025-03-15T19:58+0400

2025-03-15T21:03+0400

пожар

грузия

происшествия

новости

самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Трава и кусты горят сразу на 25-ти разных локациях района Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети), тушение усложняет сильный ветер, заявила и. о. мэра Тамар Белкания. По ее словам, причиной, по предварительной информации, стало нарушение населением правил безопасности и запрета сжигать сухую траву перед вспахиванием земли. Она отметила, что в одном из поселений района огонь добрался до местного кладбища. Кроме того, в районе прекращена подача электроэнергии. На месте мобилизованы пожарные, на подходе помощь из региона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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пожар, грузия, происшествия, новости, самегрело-земо сванети