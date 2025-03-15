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Импорт цветов в Грузию увеличивается: пятерка основных стран-импортеров

Импорт цветов в Грузию увеличивается: пятерка основных стран-импортеров

Sputnik Грузия

В 2024 году Грузия импортировала в страну в общей сложности 1 901 тонну цветов 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T09:02+0400

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2025-03-15T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Более 200 тонн срезанных цветов и букетов было импортировано в Грузию в январе текущего года на сумму 1,3 млн долларов США, данные приводит портал "Бизнес-медиа групп".Что касается стран-импортеров, то, по данным Национальной службы статистики, за январь текущего года основными рынками по ввозу цветов являются: Ежегодные объемы импорта цветов также растут. В 2024 году Грузия импортировала в страну в общей сложности 1 901 тонну цветов на сумму 11,4 млн долларов США, а в 2023 году – 1 719 тонн на сумму 5,1 млн долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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