https://sputnik-georgia.ru/20250315/kurs-lari-na-subbotu--27755-gel1-292503869.html
Курс лари на субботу – 2,7755 GEL/$1
Курс лари на субботу – 2,7755 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.002 лари. 15.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-15T09:48+0400
2025-03-15T09:48+0400
2025-03-15T09:57+0400
грузия
экономика
новости
сша
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
лари
лари
колебание курса лари
доллар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284799790_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_71f4f87b7e208e7c77701deb6d2e285c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7755 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.002 лари.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284799790_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_8015ba60b49491f4728991e8639a85bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, лари, лари, колебание курса лари, доллар, доллары
грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, лари, лари, колебание курса лари, доллар, доллары
Курс лари на субботу – 2,7755 GEL/$1
09:48 15.03.2025 (обновлено: 09:57 15.03.2025)
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.002 лари.
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7755 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.002 лари.