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Курс лари на субботу – 2,7755 GEL/$1

Курс лари на субботу – 2,7755 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.002 лари. 15.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-15T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7755 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0.002 лари.

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